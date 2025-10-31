O 11 de outubro é o Dia Internacional da Menina, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas ainda em 2011
Inclusão foi sugerida por deputados estaduais e devem entrar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial
O PontoPoder conversou com cientistas políticas para entender quais os desdobramentos do tensionamento entre as duas casas legislativas
Secretária estadual de Mulheres, ela participou de evento de filiação de Acilon Gonçalves e sete prefeitos ao PSB
Sâmia Farias, atual defensora pública geral do Ceará, pode se tornar a segunda a não ser reconduzida para o cargo
Alguns deputados federais admitem apoio a projeto de dosimetria das penas; por enquanto, não há expectativa de quando o texto será apresentado
Parlamentares municipais chegaram a aprovar o orçamento impositivo em 2010, mas o mecanismo foi derrubado pela Justiça; desde então, a proposta não avançou
Autor do livro “Utopia autoritária brasileira” e professor titular de História do Brasil na UFRJ, ele fala sobre o histórico de anistias no País e as consequências desse perdão
Atentado deixou dois mortos e três feridos na manhã desta quinta-feira (25)
O prefeito eleito na cidade, Braguinha, foi cassado por envolvimento com facção criminosa, que interferiu na campanha eleitoral de 2024