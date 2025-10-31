Diário do Nordeste
Do casamento infantil ao abuso sexual, como a legislação pode proteger as meninas no Brasil

O 11 de outubro é o Dia Internacional da Menina, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas ainda em 2011

Luana Barros 11 de Outubro de 2025
Sala de aula de escola pública no Ceará, com estudantes de uniforme branco e azul sentados em carteiras azuis, enquanto professor escreve no quadro branco.

PontoPoder

Elmano sanciona leis que incluem empreendedorismo e prevenção à violência no currículo escolar no CE

Inclusão foi sugerida por deputados estaduais e devem entrar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial

Luana Barros 08 de Outubro de 2025
Dois homens de terno estão sentados lado a lado em ambiente formal, em conversa próxima. Alcolumbre usa gravata vermelha estampada e o Hugo Motta gravata azul, óculos e crachá. Ao fundo, outros homens de terno desfocados.

PontoPoder

O que explica a crise entre Câmara e Senado e como isso influencia nas estratégias para 2026

O PontoPoder conversou com cientistas políticas para entender quais os desdobramentos do tensionamento entre as duas casas legislativas

Luana Barros 05 de Outubro de 2025
Secretária estadual de Mulheres e deputada estadual licenciada, Lia Gomes

PontoPoder

Lia Gomes vê aproximação 'tímida' entre Cid e Ciro: 'O tempo vai aplacando as raivas'

Secretária estadual de Mulheres, ela participou de evento de filiação de Acilon Gonçalves e sete prefeitos ao PSB

Luana Barros e Ingrid Campos 03 de Outubro de 2025
Elizabeth Chagas sorri ao lado de uma cabine de votação da Justiça Eleitoral. Ela veste camiseta roxa com sua própria imagem estampada e a frase

PontoPoder

Elizabeth Chagas é mais votada na eleição da Defensoria Pública; lista tríplice vai para Elmano

Sâmia Farias, atual defensora pública geral do Ceará, pode se tornar a segunda a não ser reconduzida para o cargo

Luana Barros 03 de Outubro de 2025
Grupo grande de deputados e deputadas em plenário comemora animadamente, muitos com celulares em mãos registrando o momento de aprovação da urgência do PL da Anistia, alguns com braços erguidos e gritos de euforia.

PontoPoder

Sem prazo para votação, PL da Anistia é rejeitada por maioria dos cearenses na Câmara dos Deputados

Alguns deputados federais admitem apoio a projeto de dosimetria das penas; por enquanto, não há expectativa de quando o texto será apresentado

Luana Barros 01 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, com parte das cadeiras ocupadas e várias vazias. Na mesa diretora, alguns vereadores acompanham a sessão. Ao fundo, um painel eletrônico azul exibe a lista de parlamentares presentes. Bandeiras oficiais estão posicionadas à direita e um crucifixo está fixado na parede.

PontoPoder

Controle do orçamento: Fortaleza está entre as 14 capitais sem emenda impositiva para vereadores

Parlamentares municipais chegaram a aprovar o orçamento impositivo em 2010, mas o mecanismo foi derrubado pela Justiça; desde então, a proposta não avançou

Luana Barros 28 de Setembro de 2025
Historiador e professor da UFRJ, Carlos Fico. Ele usa óculos, camisa branca e blazer azul escuro, olhando sério para a câmera em ambiente interno.

PontoPoder

‘A anistia estimula novo ativismo golpista’, afirma o historiador Carlos Fico

Autor do livro “Utopia autoritária brasileira” e professor titular de História do Brasil na UFRJ, ele fala sobre o histórico de anistias no País e as consequências desse perdão

Luana Barros 28 de Setembro de 2025
Policiais militares e guardas municipais isolam área em rua de Sobral após ataque a tiros, com ambulância do SAMU e várias pessoas acompanhando a ocorrência.

PontoPoder

Ciro, Evandro, Izolda: deputados, prefeito e políticos repercutem ataque a tiros em escola de Sobral

Atentado deixou dois mortos e três feridos na manhã desta quinta-feira (25)

Luana Barros 25 de Setembro de 2025
Policiais da Força Nacional usam uniformes camuflados em tons de cinza e coletes pretos com a identificação

PontoPoder

Bancada cearense envia pedido de apoio da Força Nacional para eleição em Santa Quitéria

O prefeito eleito na cidade, Braguinha, foi cassado por envolvimento com facção criminosa, que interferiu na campanha eleitoral de 2024

Luana Barros 25 de Setembro de 2025
