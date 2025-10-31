Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

A imagem mostra um posto de combustíveis da Petrobras em uma área urbana. No canto esquerdo, há uma placa com os preços do dia: o etanol custa R$ 4,88 e a gasolina comum R$ 6,23, com pagamento em dinheiro, Pix ou débito. É possível ver carros sendo abastecidos nas bombas e funcionários com uniformes verdes próximos ao atendimento.

Negócios

Apesar do corte da Petrobras, consumidores não percebem redução nos preços dos postos de Fortaleza

Veja se está valendo a pena abastecer com etanol.

Letícia do Vale 28 de Outubro de 2025
maracujás

Negócios

Cinco municípios cearenses estão entre os maiores produtores de maracujá do País; saiba quais

Ceará superou o primeiro lugar do ranking em valor de produção

Letícia do Vale 26 de Outubro de 2025
Esta imagem mostra a fachada de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), identificada por uma placa com o nome “Unidade de Pronto Atendimento” em destaque na cor verde. A estrutura é cercada por grades brancas, e há uma calçada pavimentada à frente. No canto direito da imagem, uma pessoa caminha pela calçada, usando boné, máscara, camiseta sem mangas e bermuda. O céu está parcialmente nublado e há árvores pequenas no entorno da unidade.

Ceará

Após paralisação dos médicos em UPAs neste sábado (25), atendimentos em Fortaleza são retomados

Profissionais relatam demissões, redução de pagamentos e pressão por produtividade.

Letícia do Vale 25 de Outubro de 2025
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição com estátua de Maria e o Menino Jesus em Capistrano, no interior do Ceará, sob céu nublado.

Negócios

Mais da metade das cidades do Ceará têm situação fiscal crítica ou difícil; veja ranking

Baixa autonomia e planejamento financeiro marcam cenário cearense, diz estudo

Letícia do Vale 23 de Outubro de 2025
Bomba de gasolina em posto durante reajuste de preços anunciado pela Petrobras no Ceará.

Negócios

Preço da gasolina cai no Ceará a partir desta terça (21); veja quanto deve ficar o litro

Tendência é que o preço do combustível acompanhe a queda do valor do petróleo e apresente novas reduções

Letícia do Vale 20 de Outubro de 2025
Trabalhador manuseia barras de ferro fundido em oficina industrial, representando o setor metalúrgico e a produção de peças no Ceará.

Negócios

Nova planta industrial pode atrair investimentos do setor automotivo ao aeronáutico no Ceará

Fábrica será instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Letícia do Vale 20 de Outubro de 2025
Trabalhadores atuam em linha de produção industrial com garrafas e caixas empilhadas, representando a atividade fabril no Ceará.

Negócios

Investimentos milionários vão gerar 2,9 mil empregos em 15 cidades do Ceará

Aportes são referentes a empresas interessadas em investir no Estado e negócios que já operam na região

Letícia do Vale 18 de Outubro de 2025
Daniela Lima, conhecida como Nega Lora, durante palestra em evento de empreendedorismo, diante de telão com seu nome e imagem ao fundo.

Negócios

Empresária cria negócio lucrativo com R$ 300 e revela como empreender com pouco dinheiro

Daniela Lima, conhecida como Nega Lora, transforma sonho em marca de acessórios referência em Belo Horizonte

Letícia do Vale 13 de Outubro de 2025
Nath Finanças, uma mulher negra, fala ao microfone durante palestra sobre educação financeira.

Negócios

Nath Finanças ensina como MEIs podem se organizar e guardar dinheiro; veja o passo a passo

Especialista em finanças ensina estratégias práticas para construir uma reserva de emergência e sair do vermelho

Letícia do Vale 10 de Outubro de 2025
Painéis solares e turbinas eólicas gerando energia renovável em um parque híbrido sob céu azul, representando fontes sustentáveis de eletricidade no Brasil.

Negócios

Ceará perde energia suficiente para abastecer 16 milhões de casas; entenda o curtailment

Fenômeno obriga usinas a reduzir a geração de energia renovável por falta de infraestrutura ou baixa demanda

Letícia do Vale 09 de Outubro de 2025
1 2 3