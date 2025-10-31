Nascido em Fortaleza, escritor Pedro Guerra está radicado há mais de 20 anos em São Paulo e lançou “O maior ser humano vivo” em 2024
Programação se espalha pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará e inclui nomes como Xand Avião, Matuê e Claudia Leitte
"Filosofia de boteco", de Emerson Praciano, já tem exibições confirmadas em mais de 10 cidades e previsão para sessões em outras 19
Artista atuou neste ano em obras como o filme "Milagre do Destino" e a novela "Guerreiros do Sol", além de ter dirigido o curta "Peixe Morto"
Atualizações de tramas e consequentes novas reações do público marcam remake de “Vale Tudo”, que chega ao fim na sexta-feira (17)
Deputada federal cearense falou à imprensa ao retornar para Fortaleza neste sábado (11)
Humaitá Rock, criado em 2005, realiza programações da oitava edição neste sábado (11)
Michel Alcoforado fala de "Vale Tudo", justiça tributária e dados de pesquisa que resultou no livro “Coisa de rico: A vida dos endinheirados brasileiros”, que ganha lançamento em Fortaleza nesta quarta (8)
"Corpos explícitos, corpos ocultos” reúne mais de 100 obras de 48 artistas que representam e refletem sobre o corpo de maneira diversa
“K”, estreia da cearense Kátia Freitas, será celebrado com série de ações que inclui roda de conversa e show