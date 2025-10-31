Diário do Nordeste
Montagem de foto do escritor cearense Pedro Guerra com a capa do livro 'O Maior Ser Humano Vivo'.

Verso

Livro de cearense será adaptado para o cinema por diretor de ‘Homem com H’

Nascido em Fortaleza, escritor Pedro Guerra está radicado há mais de 20 anos em São Paulo e lançou “O maior ser humano vivo” em 2024

João Gabriel Tréz 23 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Wesley Safadão, Claudia Leitte e Luan Santana

Verso

Réveillon de Fortaleza 2026 divulga shows com 26 artistas em três polos da festa

Programação se espalha pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará e inclui nomes como Xand Avião, Matuê e Claudia Leitte

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz 20 de Outubro de 2025
Imagem dos bastidores da gravação da comédia cearense 'Filosofia de Boteco', mostrando um local como um bar com clientes em mesas e um palco.

Opinião

Filme usa humor cearense para tornar filosofia 'mais atraente'

"Filosofia de boteco", de Emerson Praciano, já tem exibições confirmadas em mais de 10 cidades e previsão para sessões em outras 19

Foto frontal João Gabriel Tréz
João Gabriel Tréz 19 de Outubro de 2025
Foto do ator e diretor cearense João Fontenele

Verso

Cearense de Acaraú, João Fontenele desponta em novela e no cinema

Artista atuou neste ano em obras como o filme "Milagre do Destino" e a novela "Guerreiros do Sol", além de ter dirigido o curta "Peixe Morto"

João Gabriel Tréz 18 de Outubro de 2025
Montagem com fotos das versões originais e atuais das personagens Odete Roitman, Raquel Acioli e Maria de Fátima Acioli

Verso

De Odete ‘loba’ a Fátima influencer, como mudanças de ‘Vale Tudo’ mostram nova ‘cara’ do Brasil

Atualizações de tramas e consequentes novas reações do público marcam remake de “Vale Tudo”, que chega ao fim na sexta-feira (17)

João Gabriel Tréz 15 de Outubro de 2025
Vídeo

PontoPoder

Luizianne justifica ida à missão humanitária em Gaza: 'Sou militante radical dos direitos humanos'

Deputada federal cearense falou à imprensa ao retornar para Fortaleza neste sábado (11)

Diego Barbosa e João Gabriel Tréz 11 de Outubro de 2025
Registro do público no festival Humaitá Rock.

Verso

Festival em Senador Pompeu celebra 20 anos de música e cultura

Humaitá Rock, criado em 2005, realiza programações da oitava edição neste sábado (11)

João Gabriel Tréz 11 de Outubro de 2025
Antropólogo Michel Alcoforado assina fenômeno editorial 'Coisa de Rico'

Verso

Odete odeia o Brasil e Celina usa bordado do Cariri, analisa antropólogo que estuda super-ricos

Michel Alcoforado fala de "Vale Tudo", justiça tributária e dados de pesquisa que resultou no livro “Coisa de rico: A vida dos endinheirados brasileiros”, que ganha lançamento em Fortaleza nesta quarta (8)

João Gabriel Tréz 08 de Outubro de 2025
Exposição 'Corpos explícitos, corpos ocultos' reúne mais de 100 obras que trazem diferentes abordagens sobre a ideia de corpo

Verso

Pinacoteca do Ceará convida a pensar e mover o corpo em nova exposição

"Corpos explícitos, corpos ocultos” reúne mais de 100 obras de 48 artistas que representam e refletem sobre o corpo de maneira diversa

João Gabriel Tréz 07 de Outubro de 2025
Kátia Freitas celebra 30 anos do disco 'K', obra que marcou a música cearense, com série de ações a serem realizadas nos próximos meses

Verso

Kátia Freitas comemora 30 anos de disco que marcou a música cearense

“K”, estreia da cearense Kátia Freitas, será celebrado com série de ações que inclui roda de conversa e show

João Gabriel Tréz 04 de Outubro de 2025
