Campeonato Brasileiro da Série A será disputado de janeiro a dezembro; entenda as novidades

A CBF justifica a mudança como uma ação para “introduzir uma nova cultura no futebol brasileiro”

João Bandeira Neto 01 de Outubro de 2025
Taça da Copa do Brasil exibida em estádio

Jogada

CBF muda formato da Copa do Brasil para 2026; competição terá mais times e final única

Mudanças valem pelos próximos quatro anos

João Bandeira Neto 01 de Outubro de 2025

Jogada

CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro para os próximos 4 anos; veja o que muda

Algumas competições devem ter formados modificados por se tratar de ano de Copa do Mundo

João Bandeira Neto 01 de Outubro de 2025

Jogada

'Eu fiz o máximo possível', diz Vojvoda ao se despedir da torcida do Fortaleza no Pici

Clube informou que o treinador iria para a sede do Fortaleza

João Bandeira Neto 15 de Julho de 2025
vojvoda

Jogada

Vojvoda encerra seu ciclo no Fortaleza com trajetória marcada por recordes e títulos

Treinador foi demitido nesta segunda-feira (14) após mais de 300 jogos no comando do Tricolor

João Bandeira Neto 14 de Julho de 2025

Jogada

Vitória tropeça diante do Confiança e se despede da Copa do Nordeste

Time foi derrotado por 1 a 0 e saiu da competição jogando em casa

João Bandeira Neto 09 de Julho de 2025

Jogada

Ceará projeta superávit e pode bater R$ 250 milhões em receitas em 2025, afirma presidente

Clube já arrecadou R$ 37 milhões em venda de jogadores neste ano

Samuel Conrado e João Bandeira Neto 02 de Julho de 2025
Foco em celular aberto em site de apostas. Betfair vai sair do Brasil? Veja se empresa pediu autorização para funcionar no país

Jogada

Ceará denuncia site de aposta esportiva criado com nome e escudo do clube

Vozão alerta para uso indevido da marca por sites de apostas

João Bandeira Neto 23 de Junho de 2025

Jogada

Quais as chances do Brasil sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029?

Brasil formaliza candidatura à Copa do Mundo de Clubes de 2029 e entra na disputa com potências internacionais

João Bandeira Neto 23 de Junho de 2025

Jogada

Estreia dos brasileiros no Mundial de Clubes: Palmeiras e Botafogo iniciam 'busca pelo sonho'

Domingo promete ser de grandes emoções para dois representantes brasileiros

João Bandeira Neto 15 de Junho de 2025
