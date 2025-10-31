A CBF justifica a mudança como uma ação para “introduzir uma nova cultura no futebol brasileiro”
Mudanças valem pelos próximos quatro anos
Algumas competições devem ter formados modificados por se tratar de ano de Copa do Mundo
Clube informou que o treinador iria para a sede do Fortaleza
Treinador foi demitido nesta segunda-feira (14) após mais de 300 jogos no comando do Tricolor
Time foi derrotado por 1 a 0 e saiu da competição jogando em casa
Clube já arrecadou R$ 37 milhões em venda de jogadores neste ano
Vozão alerta para uso indevido da marca por sites de apostas
Brasil formaliza candidatura à Copa do Mundo de Clubes de 2029 e entra na disputa com potências internacionais
Domingo promete ser de grandes emoções para dois representantes brasileiros