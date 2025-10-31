Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem da fachada do prédio histórico da Secretaria da Fazenda Do Ceará, pintada de rosa e amarelo.

Opinião

Refis estadual com desconto de até 100% em multas e juros começa hoje (15)

Para aderir ao Refis, os débitos precisam ter sido gerados até 31 de dezembro de 2024

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 15 de Outubro de 2025
Imagem mostra frango cru cortado sobre uma tábua

Negócios

Por que o frango e o ovo ficaram mais baratos em Fortaleza? Veja os motivos

Pesquisa de preços do Dieese mostra que houve queda de preços em todos os cortes de frango congelado

Ingrid Coelho 09 de Outubro de 2025
Idoso aparece de costas penteando o cabelo com uma escova azul, enquanto o seu reflexo aparece no espelho.

Negócios

A nova terceira idade: idosos chefiam 1/4 dos lares no Ceará e adiam saída do mercado de trabalho

Seja pela satisfação pessoal de se manterem em movimento ou pela necessidade de sustentar a família, eles seguem atuando profissionalmente e trocando conhecimentos com os mais jovens

Paloma Vargas e Ingrid Coelho 28 de Setembro de 2025
Imagem mostra construção abandonada, provavelmente corroída pela maresia, e escombros na Praia do Futuro, próximo de faixa de areia. À esquerda, é possível ver um pedaço do mar.

Opinião

Obras da Dessal devem começar em outubro; Cagece recebe cessão de uso do terreno

De acordo com a Cagece, a cessão do terreno é um dos últimos trâmites legais antes do início das obras

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 24 de Setembro de 2025
Imagem mostra pessoas idosas sentadas à mesa, com canetas nas mãos e escrevendo em um papel.

Negócios

Serviços populares ajudam idosos no Ceará a enfrentar o alto custo de envelhecer

Iniciativas acessíveis para a "economia prateada" devem integrar políticas públicas; CE já tem 2,6 milhões de idosos

Ingrid Coelho e Paloma Vargas 18 de Setembro de 2025
Foto que contém vista aérea do Porto do Pecém

Negócios

Sefaz inicia cadastro e se reúne com empresas para definir auxílio contra o tarifaço no Ceará

Reunião ocorre com representantes de diversos segmentos

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues 27 de Agosto de 2025
imagem mostra governador do ceará, elmano de freitas, com o decreto de socorro às empresas impactadas pelo decreto de Trump

Negócios

Elmano assina decreto com ações de apoio a empresas cearenses afetadas pelo tarifaço; veja medidas

Assinatura do documento ocorre no Palácio da Abolição

Paloma Vargas e Ingrid Coelho 21 de Agosto de 2025
Foto que contém homem segurando maquineta para pagamento de conta, enquanto homem se prepara com o cartão em mãos para efetuar o pagamento

Negócios

Com taxa de serviço a 15%, ainda vale a pena pagar 'gorjeta' em Fortaleza? Veja impactos para garçons

Recentemente, a taxa ficou mais alta em restaurantes da Capital

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues 20 de Agosto de 2025
Ao fundo da paisagem do mar, uma faixa de areia com turbinas eólicas

Opinião

Ceará é o sétimo estado mais inovador do Brasil e alcança melhor posição em cinco anos

De acordo com o ranking, o Estado é o que está em melhor posição no Nordeste

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 19 de Agosto de 2025
imagem mostra sede da enel ceara em fortaleza

Negócios

Aneel não recomenda concessão antecipada à Enel por descumprimento de critérios de qualidade

Concessionária de energia pediu antecipadamente, em março deste ano, a renovação da concessão do serviço de energia elétrica no Estado. Contrato atual termina em 2028

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues 14 de Agosto de 2025
1 2 3