Para aderir ao Refis, os débitos precisam ter sido gerados até 31 de dezembro de 2024
Pesquisa de preços do Dieese mostra que houve queda de preços em todos os cortes de frango congelado
Seja pela satisfação pessoal de se manterem em movimento ou pela necessidade de sustentar a família, eles seguem atuando profissionalmente e trocando conhecimentos com os mais jovens
De acordo com a Cagece, a cessão do terreno é um dos últimos trâmites legais antes do início das obras
Iniciativas acessíveis para a "economia prateada" devem integrar políticas públicas; CE já tem 2,6 milhões de idosos
Reunião ocorre com representantes de diversos segmentos
Assinatura do documento ocorre no Palácio da Abolição
Recentemente, a taxa ficou mais alta em restaurantes da Capital
De acordo com o ranking, o Estado é o que está em melhor posição no Nordeste
Concessionária de energia pediu antecipadamente, em março deste ano, a renovação da concessão do serviço de energia elétrica no Estado. Contrato atual termina em 2028