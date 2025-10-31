Lista inclui condenações por envolvimento com facções criminosas, compra de votos, fraude à cota de gênero e outros ilícitos.
Decisão aprofunda crise política, já que prefeito Luan Dantas está preso desde abril e rompido com a vice-prefeita Solange Campelo.
Novo presidente da sigla tucana, Ciro disse ainda que vai "cumprir sua obrigação" no Ceará
Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990
Ex-senador participa de evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB na manhã desta quarta-feira (22)
Prefeito de Massapê anunciou que não vai seguir na presidência do partido durante evento de filiação do ex-ministro
Político comentou sobre objetivos em comum e possíveis candidaturas do grupo na eleição do próximo ano
Após sucessivos pedidos de licença, o afastamento regimental do político acabou nessa segunda (20), motivando o processo administrativo
O deputado estadual reforçou o seu posicionamento “em defesa da vida” e da ressocialização
Os vereadores são acusados de atrair eleitores via "distribuição gratuita" de óculos de grau e de consultas oftalmológicas, em parceria com uma ótica da cidade