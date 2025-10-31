Diário do Nordeste
Imagem mostra uma pessoa pressionando o botão verde “CONFIRMA” em uma urna eletrônica da Justiça Eleitoral brasileira. O visor do equipamento exibe a palavra “FIM”, indicando o encerramento do voto.

PontoPoder

Quase 20 cidades do CE podem ter troca de vereadores, após cassações e afastamentos em 2025

Lista inclui condenações por envolvimento com facções criminosas, compra de votos, fraude à cota de gênero e outros ilícitos.

Ingrid Campos 27 de Outubro de 2025
Duas pessoas posam para foto em um plenário com parede de madeira e letreiro metálico ao fundo que diz “PLENÁRIO JUSTINO AMORIM DE ALMEIDA”. Ambas seguram certificados: uma mulher vestida de branco, à esquerda, e um homem de terno preto e camisa branca, à direita. Eles sorriem levemente para a câmera. São Solange Campelo e Luan Dantas.

PontoPoder

TRE-CE mantém cassação de prefeito e vice de Potiretama e encaminha eleição suplementar no Município

Decisão aprofunda crise política, já que prefeito Luan Dantas está preso desde abril e rompido com a vice-prefeita Solange Campelo.

Ingrid Campos 23 de Outubro de 2025
Na imagem, Giselle Bezerra, Ciro Gomes, Renata Jereissati, Tasso Jereissati e Ozires Pontes

PontoPoder

No PSDB, Ciro faz elogios a André Fernandes e Wagner e defende Roberto Cláudio ao Governo do Ceará

Novo presidente da sigla tucana, Ciro disse ainda que vai "cumprir sua obrigação" no Ceará

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Foto de Ciro Gomes com Tasso Jereissati, em evento do PSDB

PontoPoder

Tasso diz que Ciro tem a missão de reconstruir o PSDB no Brasil e a 'cultura de alegria' no Ceará

Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990

Bruno Leite, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Sentados, ao lado um do outro, aparecem Roberto Cláudio, André Fernandes e Alcides Fernandes, durante evento do PSDB

PontoPoder

Tasso critica polarização e brinca com André Fernandes: 'Está chegando pra esquerda'

Ex-senador participa de evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB na manhã desta quarta-feira (22)

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Ozires Pontes durante o evento de filiação de Ciro ao PSDB

PontoPoder

Com a chegada de Ciro, PSDB fará nova eleição interna; Ozires deixa presidência ainda em outubro

Prefeito de Massapê anunciou que não vai seguir na presidência do partido durante evento de filiação do ex-ministro

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Entrevista de André Fernandes

PontoPoder

'Espero que a oposição esteja unida em 2026', afirma André Fernandes em ato de filiação de Ciro

Político comentou sobre objetivos em comum e possíveis candidaturas do grupo na eleição do próximo ano

Bruno Leite, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Homem em pé fala ao microfone em um plenário com painel de madeira ao fundo, onde se lê “PLENÁRIO AGOSTINHO AMORIM DE ...”. Ele veste camisa clara e está ao lado de uma mesa com outras quatro pessoas sentadas, que observam ou escrevem. Ao fundo, há um arranjo decorativo com flores brancas e folhas vermelhas, sob iluminação rosada.

PontoPoder

Câmara de Potiretama abre processo de cassação contra o prefeito Luan Dantas, preso há seis meses

Após sucessivos pedidos de licença, o afastamento regimental do político acabou nessa segunda (20), motivando o processo administrativo

Ingrid Campos 21 de Outubro de 2025
Homem de terno azul, camisa branca e gravata azul escura fala ao microfone em um plenário. Ele segura um papel com anotações impressas. Ao fundo, há parte de um brasão nas cores verde, azul e amarelo e letras em relevo na parede de madeira.

PontoPoder

Após fala de André Fernandes, Apóstolo Luiz Henrique rebate: ‘Igreja tem arrancado muitos do crime'

O deputado estadual reforçou o seu posicionamento “em defesa da vida” e da ressocialização

Ingrid Campos e Igor Cavalcante 20 de Outubro de 2025
Três homens posam em ambientes diferentes, dispostos lado a lado em uma montagem. O homem à esquerda usa terno preto, camisa branca e gravata vermelha, posando diante de um fundo azul. O homem ao centro veste terno cinza e gravata azul clara, está sentado à mesa com microfone e papéis à frente, sorrindo. O homem à direita usa terno azul claro, camisa branca e gravata escura, segurando uma placa de homenagem. Todos olham para a câmera e sorriem.

PontoPoder

Vereadores de Limoeiro do Norte (CE) são cassados por compra de votos com óculos de grau em 2024

Os vereadores são acusados de atrair eleitores via "distribuição gratuita" de óculos de grau e de consultas oftalmológicas, em parceria com uma ótica da cidade

Ingrid Campos 17 de Outubro de 2025
