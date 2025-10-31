Diário do Nordeste
André Figueiredo, Ciro Gomes e Lupi. André discursa segurando um microfone, Ciro acena com a mão e Lupi olha para o horizonte.

PontoPoder

Após saída de Ciro, Sarto e Roberto Cláudio, PDT Ceará tenta se reerguer e aposta em aliança com PT

Sigla realiza convenção no sábado (1º) para definir rumos e tentar encerrar ciclo de crises internas.

Igor Cavalcante 29 de Outubro de 2025
Joel Barroso é um jovem branco de cabelo preto bem cortado. Na foto, ele está com um leve bigode e usa terno preto com camisa social azul e gravata da mesma cor.

PontoPoder

Joel Barroso é eleito prefeito de Santa Quitéria após cassação do pai

O prefeito eleito é filho do prefeito cassado, Braguinha, e apoiado pelo senador Cid Gomes.

Luana Severo e Igor Cavalcante 26 de Outubro de 2025
Montagem com três fotos lado a lado mostrando os candidatos à eleição suplementar de Santa Quitéria (CE). À esquerda, uma mulher de cabelos castanhos escuros, usando blusa azul e adesivo com o número 44 no peito, sorri durante caminhada de campanha. No centro, uma mulher de cabelos ruivos veste camiseta branca e vermelha com o número 13 estampado e segura panfletos eleitorais, também sorrindo. À direita, um homem de cabelos curtos e escuros usa camisa polo branca com adesivo de campanha no peito e sorri ao posar para foto.

PontoPoder

Após crise envolvendo ex-prefeito e facção, Santa Quitéria (CE) tem nova eleição neste domingo (26)

Eleição suplementar no Município acontece em clima de tensão e apoio de forças de segurança.

Igor Cavalcante 26 de Outubro de 2025
Ilustração em estilo xilogravura mostra o escritor e político cearense Quintino Cunha, com terno riscado, bigode espesso e óculos redondos, em primeiro plano. Ao fundo, aparece uma vista aérea do bairro que leva seu nome, com ruas e casas representadas em traços pretos e brancos. No canto superior direito, uma placa indica direções para o “Hospital Gonzaga Mota” e para o “Santuário Nossa Senhora da Assunção”. No canto esquerdo, o logotipo do projeto “Baú da Política – Bairros” aparece sobre uma mancha azul que remete ao céu.

PontoPoder

Baú da Política: O irreverente deputado, poeta e advogado que virou nome de bairro de Fortaleza

Itapajeense que fez fama nos tribunais e nas rodas de conversa da Capital teve seu nome eternizado no extremo Oeste de Fortaleza

Igor Cavalcante 26 de Outubro de 2025
foto de autoridades na conferência da cidade, em fortaleza.

Ceará

Conferência da Cidade inicia discussão sobre Plano Diretor Participativo de Fortaleza

O momento ocorre no Centro de Eventos do Ceará até domingo (26) e conta com a participação de 596 pessoas delegadas.

Luana Severo, Igor Cavalcante e Gabriela Custódio 24 de Outubro de 2025
Na imagem, Giselle Bezerra, Ciro Gomes, Renata Jereissati, Tasso Jereissati e Ozires Pontes

PontoPoder

No PSDB, Ciro faz elogios a André Fernandes e Wagner e defende Roberto Cláudio ao Governo do Ceará

Novo presidente da sigla tucana, Ciro disse ainda que vai "cumprir sua obrigação" no Ceará

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Foto de Ciro Gomes com Tasso Jereissati, em evento do PSDB

PontoPoder

Tasso diz que Ciro tem a missão de reconstruir o PSDB no Brasil e a 'cultura de alegria' no Ceará

Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990

Bruno Leite, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Sentados, ao lado um do outro, aparecem Roberto Cláudio, André Fernandes e Alcides Fernandes, durante evento do PSDB

PontoPoder

Tasso critica polarização e brinca com André Fernandes: 'Está chegando pra esquerda'

Ex-senador participa de evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB na manhã desta quarta-feira (22)

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Ozires Pontes durante o evento de filiação de Ciro ao PSDB

PontoPoder

Com a chegada de Ciro, PSDB fará nova eleição interna; Ozires deixa presidência ainda em outubro

Prefeito de Massapê anunciou que não vai seguir na presidência do partido durante evento de filiação do ex-ministro

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Entrevista de André Fernandes

PontoPoder

'Espero que a oposição esteja unida em 2026', afirma André Fernandes em ato de filiação de Ciro

Político comentou sobre objetivos em comum e possíveis candidaturas do grupo na eleição do próximo ano

Bruno Leite, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
