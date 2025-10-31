Sigla realiza convenção no sábado (1º) para definir rumos e tentar encerrar ciclo de crises internas.
O prefeito eleito é filho do prefeito cassado, Braguinha, e apoiado pelo senador Cid Gomes.
Eleição suplementar no Município acontece em clima de tensão e apoio de forças de segurança.
Itapajeense que fez fama nos tribunais e nas rodas de conversa da Capital teve seu nome eternizado no extremo Oeste de Fortaleza
O momento ocorre no Centro de Eventos do Ceará até domingo (26) e conta com a participação de 596 pessoas delegadas.
Novo presidente da sigla tucana, Ciro disse ainda que vai "cumprir sua obrigação" no Ceará
Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990
Ex-senador participa de evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB na manhã desta quarta-feira (22)
Prefeito de Massapê anunciou que não vai seguir na presidência do partido durante evento de filiação do ex-ministro
Político comentou sobre objetivos em comum e possíveis candidaturas do grupo na eleição do próximo ano