Pessoas delegadas votando na plenária da Conferência da Cidade do Plano Diretor de Fortaleza.

Ceará

Plano Diretor vai para Câmara com criação de zona de proteção da Floresta do Aeroporto de Fortaleza

A votação ocorreu no terceiro dia da Conferência da Cidade, que reuniu quase 600 pessoas delegadas para debater a minuta elaborada pela Prefeitura.

Gabriela Custódio e Marcos Moreira 26 de Outubro de 2025
Vista aérea de Fortaleza mostrando o mar, casas, prédios, areninha e outros espaços da cidade.

Ceará

Como funciona a Conferência da Cidade, onde será votada a lei do novo Plano Diretor de Fortaleza

Após o evento, o projeto de lei segue para a Câmara Municipal de Fortaleza.

Gabriela Custódio 25 de Outubro de 2025
foto de autoridades na conferência da cidade, em fortaleza.

Ceará

Conferência da Cidade inicia discussão sobre Plano Diretor Participativo de Fortaleza

O momento ocorre no Centro de Eventos do Ceará até domingo (26) e conta com a participação de 596 pessoas delegadas.

Luana Severo, Igor Cavalcante e Gabriela Custódio 24 de Outubro de 2025
Vista aérea de área de Fortaleza, com casas, prédios e o shopping Rio Mar Papicu ao fundo

Ceará

O que é o Plano Diretor e por que ele molda o crescimento de Fortaleza

Gabriela Custódio 20 de Outubro de 2025
Pessoas aguardando ônibus em terminal.

Ceará

Em meio a crise de ônibus em Fortaleza, empresas avaliam se usarão crédito para renovar a frota

45 coletivos poderão ser comprados, mas companhias de transporte temem dívidas.

Gabriela Custódio 14 de Outubro de 2025
Quentinha com arroz, feijão, carne, batata doce e farofa.

Ceará

Fome recua e mais de 150 mil pessoas saem dessa condição no CE, mostra IBGE

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (10) avalia a situação dos domicílios particulares brasileiros e dos seus moradores quanto ao nível de segurança alimentar.

Gabriela Custódio 10 de Outubro de 2025
Pessoas esperando ônibus chegar em terminal de Fortaleza.

Ceará

36% dos passageiros de ônibus de Fortaleza levam mais de 1h para ir ao trabalho, mostra IBGE

Dados divulgados pelo Instituto nesta quinta-feira (9) fazem parte do questionário da amostra do Censo Demográfico 2022

Gabriela Custódio 09 de Outubro de 2025
Alunos assistindo a aula.

Ceará

Escolas, estrutura e professores: veja raio-x da educação básica do Ceará

Dados do Censo Escolar 2024, reúnem informações sobre as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional

Gabriela Custódio 08 de Outubro de 2025
Aluna escrevendo em caderno durante a aula.

Ceará

Ceará tem energia em quase todas as escolas, mas 65% da rede pública não têm acesso a esgoto

Dados do Censo Escolar 2024 mostram contrastes na infraestrutura básica das escolas cearenses

Gabriela Custódio 05 de Outubro de 2025
Vista aérea do Parque Rio Branco.

Ceará

Mobilidade urbana e saneamento lideram demandas da população de Fortaleza; veja na sua Regional

Gabriela Custódio 02 de Outubro de 2025
