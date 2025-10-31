Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Aquiraz do alto

Ceará

MPF denuncia voos irregulares com ultraleves e paramotores em Aquiraz

Ministério Público Federal (MPF) enviou documento com recomendações para combater a exploração comercial irregular na região

Flávia Marques 27 de Dezembro de 2024
Tabuleiro do Norte

Segurança

Presidente da Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte é assassinado a tiros na calçada de casa

A sogra do político também foi atingida

Flávia Marques 26 de Dezembro de 2024
Sérgio Henrique Alves Paiva

Segurança

Dentista que desapareceu em Eusébio viajou de ônibus para Russas, diz Polícia Civil

Contudo, Sérgio Henrique Alves Paiva ainda não foi encontrado pelas forças de segurança

Flávia Marques 20 de Dezembro de 2024
Claudia Leitte

É Hit

Ministério Público da Bahia investiga suposto ato de racismo religioso cometido por Claudia Leitte

Cantora alterou letra de música que continha nome de um orixá

Flávia Marques 19 de Dezembro de 2024
Jovem negro com braços abertos e dunas ao fundo

Segurança

Adolescente paulista dado como desaparecido é morto por facção criminosa em Jericoacoara

Jovem estava viajando com a família quando desapareceu na última terça-feira (17)

Flávia Marques 18 de Dezembro de 2024
João Vicente Leitão, Fátima Bandeira e Jonas Dezidoro

PontoPoder

Evandro Leitão anuncia secretários de Meio Ambiente, Direitos das Mulheres e Habitafor

Com o anúncio, o prefeito eleito já tem 17 secretários definidos

Flávia Marques 18 de Dezembro de 2024
Polícia Civil do Ceará

Segurança

Homem morre e três ficam feridos em tiroteio no bairro Vila Velha

Um jovem de 18 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi preso em flagrante

Flávia Marques 14 de Dezembro de 2024
Carro na estrada

Viagem

Saiba como fazer viagem de carro, calcular o custo e como se preparar

Planejamento é essencial para garantir uma boa viagem

Flávia Marques 13 de Dezembro de 2024
Fachada da academia Greenlife

Ceará

Incêndio atinge academia no Parque Manibura, em Fortaleza, e equipamentos são danificados

Esteiras, aparelhos de musculação, ar-condicionado e televisões foram prejudicados pelas chamas

Flávia Marques 12 de Dezembro de 2024