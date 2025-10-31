Ministério Público Federal (MPF) enviou documento com recomendações para combater a exploração comercial irregular na região
A sogra do político também foi atingida
Contudo, Sérgio Henrique Alves Paiva ainda não foi encontrado pelas forças de segurança
Cantora alterou letra de música que continha nome de um orixá
Jovem estava viajando com a família quando desapareceu na última terça-feira (17)
Com o anúncio, o prefeito eleito já tem 17 secretários definidos
Um jovem de 18 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi preso em flagrante
Planejamento é essencial para garantir uma boa viagem
Esteiras, aparelhos de musculação, ar-condicionado e televisões foram prejudicados pelas chamas