Alckmin para matéria sobre após reunião com porta-voz dos EUA, Alckmin diz que plano contra tarifaço será divulgado até terça

PontoPoder

Após reunião com porta-voz dos EUA, Alckmin diz que plano contra tarifaço será divulgado até terça

O plano de contingência busca atender as empresas que foram mais afetadas

Redação, Agência Brasil e Estadão Conteúdo 07 de Agosto de 2025
Empresas cearenses, que serão afetadas pelo tarifaço de Trump, atuando

Negócios

Tarifaço de Trump atinge 77,8% das exportações brasileiras aos EUA, segundo CNI

Levantamento mostra que mais da metade da pauta exportadora no Brasil terá taxas de 50%

Redação e Estadão Conteúdo 07 de Agosto de 2025
Personagens de Terra Nostra

Zoeira

Terra Nostra deve substituir História de Amor em faixa de reprises da TV Globo

A trama volta a programação da emissora em setembro

Redação e Estadão Conteúdo 06 de Agosto de 2025
Pedrinho

Jogada

Polícia do Rio investiga suposto plano para sequestrar Pedrinho, presidente do Vasco

O dirigente foi informado sobre a investigação em curso, nesta terça-feira (5)

Redação e Estadão Conteúdo 06 de Agosto de 2025
Foto do Congresso Nacional

PontoPoder

Senadores e deputados protestam contra prisão domiciliar de Bolsonaro e pedem 'anistia geral'

Eles pediram impeachment de Alexandre de Moraes e avisaram que vão obstruir trabalhos no Congresso Nacional

Redação e Estadão Conteúdo 05 de Agosto de 2025
Imagem de Donald Trump, para matéria sobre desemprego sobe nos EUA, e demissão de responsável pelas estatísticas

Mundo

Desemprego sobe nos EUA, e Trump demite responsável pelas estatísticas

Pesquisa apontou que taxa de desemprego subiu de 4,1% para 4,2% nos Estados Unidos

Redação e Estadão Conteúdo 01 de Agosto de 2025
Wanessa

Zoeira

Wanessa Camargo é confirmada na nova edição do Dança dos Famosos; veja lista de participantes

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do Domingão com Huck

Redação e Estadão Conteúdo 01 de Agosto de 2025
Viatura da Polícia Civil do Paraná

País

'Mula': jovem viaja com 26 iPhones colados ao corpo, passa mal e morre no Paraná

A suspeita é de que a jovem estava sendo usada para contrabandear itens do Paraguai

Redação e Estadão Conteúdo 31 de Julho de 2025
Prédio atingido em bombardeio

Mundo

Em Kiev, ataque russo com mísseis e drones mata seis e deixa mais de 50 feridos

Parte de um edifício residencial de nove andares desabou após ser atingido, segundo o presidente Volodimir Zelenski

Redação, Estadão Conteúdo e AFP 31 de Julho de 2025
Carla Zambelli em visita à Câmara dos Deputados, com fundo de painéis da Casa Legislativa no Brasil.

PontoPoder

Carla Zambelli será interrogada pela Justiça italiana nesta sexta-feira (1º), diz jornal

Deputada poderá escolher voltar para o Brasil ou ser extraditada

Redação e Estadão Conteúdo 31 de Julho de 2025
