O plano de contingência busca atender as empresas que foram mais afetadas
Levantamento mostra que mais da metade da pauta exportadora no Brasil terá taxas de 50%
A trama volta a programação da emissora em setembro
O dirigente foi informado sobre a investigação em curso, nesta terça-feira (5)
Eles pediram impeachment de Alexandre de Moraes e avisaram que vão obstruir trabalhos no Congresso Nacional
Pesquisa apontou que taxa de desemprego subiu de 4,1% para 4,2% nos Estados Unidos
O anúncio foi feito por meio das redes sociais do Domingão com Huck
A suspeita é de que a jovem estava sendo usada para contrabandear itens do Paraguai
Parte de um edifício residencial de nove andares desabou após ser atingido, segundo o presidente Volodimir Zelenski
Deputada poderá escolher voltar para o Brasil ou ser extraditada