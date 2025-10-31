A morte de Silvio Vieira da Silva estaria ligada a outro crime ocorrido anos antes. A participação de um chefe do CV e de um colega de profissão da vítima surpreenderam os investigadores
Além do casal, um terceiro acusado responde por ajudar na ocultação do corpo, mas o processo contra ele foi suspenso por ele não ter sido localizado
O grupo, segundo a Polícia, é conhecido por sua periculosidade e pelo uso de armamento de grosso calibre em suas atividades e nas disputas territoriais com grupos rivais
A decisão beneficiou outros quatro réus do processo. A ação apura a atuação da facção paulista com jogos ilegais no Estado do Ceará
As facções Guardiões do Estado e Comando Vermelho disputam o domínio do tráfico de drogas no Vicente Pinzón, nos últimos meses. A maior presença da Polícia no bairro 'desviou' a força dos grupos criminosos para o Papicu
A vítima estava dentro do carro do acusado. Ele perdeu o controle do veículo, subiu a calçada e colidiu com o canteiro central da Avenida Aguanambi. Segundo a acusação, ele dirigia sob efeito de álcool
A decisão de enviar o veículo para leilão é da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC)
Três pessoas foram presas pelos crimes, inclusive uma mulher grávida de 7 meses, que teve a prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
O homem teria "rasgado a camisa" de uma facção rival e passou a integrar o Comando Vermelho (CV). A mudança de lado iniciou uma sangrenta disputa territorial na região
O grupo é apontado como responsável pela morte de uma adolescente de 17 anos, que carregava bebê no colo, e de comandar uma série de assassinatos e ataques em um dos municípios mais violentos do Brasil