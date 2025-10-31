Diário do Nordeste
Montagem com foto do advogado Silvio Vieira, de Breno Xavier e Lucas Rolim

Segurança

Execução de advogado revela teia de vingança de facção e liga liderança do CV à morte em barraca de praia

A morte de Silvio Vieira da Silva estaria ligada a outro crime ocorrido anos antes. A participação de um chefe do CV e de um colega de profissão da vítima surpreenderam os investigadores

Emerson Rodrigues 01 de Outubro de 2025
imagem da ponte da sabiaguaba onde o corpo de uma mulher foi jogado

Segurança

Marcado o júri de casal acusado de matar mulher com 109 facadas e jogar corpo de ponte em Fortaleza

Além do casal, um terceiro acusado responde por ajudar na ocultação do corpo, mas o processo contra ele foi suspenso por ele não ter sido localizado

Emerson Rodrigues 28 de Setembro de 2025
imagem da fachada do Fórum Clóvis Beviláqua

Segurança

Integrantes da facção Nova Okaida no Ceará são condenados a mais de 143 anos de prisão

O grupo, segundo a Polícia, é conhecido por sua periculosidade e pelo uso de armamento de grosso calibre em suas atividades e nas disputas territoriais com grupos rivais

Emerson Rodrigues 27 de Setembro de 2025
Cunhada de Marcola é solta

Segurança

Justiça manda soltar cunhada de 'Marcola', acusada de lavar dinheiro do PCC no Ceará

A decisão beneficiou outros quatro réus do processo. A ação apura a atuação da facção paulista com jogos ilegais no Estado do Ceará

Emerson Rodrigues 12 de Setembro de 2025
Imagens mostram pichações da facção Comando Vermelho, que tenta tomar territórios dos Guardiões do Estado, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza

Segurança

Qual o motivo do conflito entre facções com dezenas de mortes nas regiões do Vicente Pinzón e Papicu

As facções Guardiões do Estado e Comando Vermelho disputam o domínio do tráfico de drogas no Vicente Pinzón, nos últimos meses. A maior presença da Polícia no bairro 'desviou' a força dos grupos criminosos para o Papicu

Messias Borges e Emerson Rodrigues 30 de Agosto de 2025
Julgamento de Pedro Henrique Correia de Holanda, 47, será no dia 19 de setembro de 2025, às 9h, no 1º Salão do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua

Segurança

Após 12 anos, comerciante acusado de morte de jovem em acidente em Fortaleza deve ir a júri

A vítima estava dentro do carro do acusado. Ele perdeu o controle do veículo, subiu a calçada e colidiu com o canteiro central da Avenida Aguanambi. Segundo a acusação, ele dirigia sob efeito de álcool

Emerson Rodrigues 22 de Agosto de 2025
BMW apreendida em poder de traficantes no Aeroporto de Fortaleza

Segurança

BMW apreendido com traficantes no Aeroporto de Fortaleza vai a leilão

A decisão de enviar o veículo para leilão é da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC)

Emerson Rodrigues 21 de Agosto de 2025
jaqueta, celulares, armas e munições foram apreendidos com o suspeitos por policiais militares

Segurança

‘Disciplina’ da facção Comando Vermelho resulta em mortes e tortura transmitida ao vivo no Interior do Ceará

Três pessoas foram presas pelos crimes, inclusive uma mulher grávida de 7 meses, que teve a prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico

Emerson Rodrigues 20 de Agosto de 2025
vista do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza

Segurança

Saiba quem é o chefe do CV no Vicente Pinzón que fugiu para o RJ e segue ordenando mortes em Fortaleza

O homem teria "rasgado a camisa" de uma facção rival e passou a integrar o Comando Vermelho (CV). A mudança de lado iniciou uma sangrenta disputa territorial na região

Emerson Rodrigues 19 de Agosto de 2025
A facção criminosa Comando Vermelho impõe medo em Maranguape

Segurança

Célula do Comando Vermelho é investigada por homicídios e expulsão de famílias em Maranguape

O grupo é apontado como responsável pela morte de uma adolescente de 17 anos, que carregava bebê no colo, e de comandar uma série de assassinatos e ataques em um dos municípios mais violentos do Brasil

Emerson Rodrigues 16 de Agosto de 2025
