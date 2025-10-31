Pelo menos quatro cearenses foram identificados entre mais de 120 mortos.
O chefe da facção carioca no Pirambu estava na região onde aconteceu a ação policial.
O secretário assegurou que o governo de Elmano de Freitas tem feito a "parte que cabe" ao Estado
O suspeito tem 42 anos e já estava detido no sistema penitenciário do Estado. Ele trabalha para a facção desde outubro do ano passado
Sete policiais militares acusados de omissão no massacre que vitimou 11 pessoas em Fortaleza foram considerados inocentes
Os policiais militares estavam de serviço no dia da chacina e foram acusados de compor 'Núcleo da Omissão'. Ministério Público e Defensoria Pública irão recorrer da decisão
Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito
Seis testemunhas da defesa dos PMs réus devem ser ouvidas, e os réus foram convocados a comparecerem ao plenário de julgamento
Quarto julgamento do caso tem sete PMs no banco dos réus, chamados de "Núcleo da Omissão", por estarem de serviço, não socorrerem as vítimas e nem atuarem para impedir as mortes
Anúncio foi feito por Evandro Leitão na entrega do novo Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (Cisfor), realizada nesta quinta-feira no bairro Parquelândia