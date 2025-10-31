Diário do Nordeste
A foto mostra pessoas recolhendo corpos mortos na megaoperação policial no Rio de Janeiro.

Segurança

Familiares viajam ao RJ para identificar cearenses mortos em megaoperação

Pelo menos quatro cearenses foram identificados entre mais de 120 mortos.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
A foto mostra vários corpos enfileirados, em uma rua, na Penha, no Rio de Janeiro, e pessoas consternadas em volta, após uma megaoperação policial.

Segurança

Quem são os cearenses mortos em megaoperação contra o CV no RJ

O chefe da facção carioca no Pirambu estava na região onde aconteceu a ação policial.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo 29 de Outubro de 2025
Roberto Sá discursa em coletiva de imprensa

Segurança

Roberto Sá critica falta de leis mais duras contra facções e diz que polícia 'prende reiteradas vezes'

O secretário assegurou que o governo de Elmano de Freitas tem feito a "parte que cabe" ao Estado

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo 17 de Setembro de 2025
Vista aérea de comunidade tomada pelo TCP

Segurança

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra tesoureiro do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que se aliou à GDE

O suspeito tem 42 anos e já estava detido no sistema penitenciário do Estado. Ele trabalha para a facção desde outubro do ano passado

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo 17 de Setembro de 2025
Mães de vítimas da Chacina do Curió discursam em mesa

Segurança

Mães de vítimas da Chacina do Curió criticam absolvição de PMs: 'Assim é o sistema: se omite'

Sete policiais militares acusados de omissão no massacre que vitimou 11 pessoas em Fortaleza foram considerados inocentes

Luana Severo, Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo 31 de Agosto de 2025
Famílias e amigos das vítimas da Chacina do Curió em vigília em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua durante o júri

Segurança

Sete policiais acusados de se omitir e não socorrer vítimas da Chacina do Curió são absolvidos

Os policiais militares estavam de serviço no dia da chacina e foram acusados de compor 'Núcleo da Omissão'. Ministério Público e Defensoria Pública irão recorrer da decisão

Emanoela Campelo de Melo, Messias Borges e Luana Severo 31 de Agosto de 2025
Foto de policiais civis e militares em viaturas na saída de operação no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza

Segurança

Após disputa entre facções e escolas fechadas no Vicente Pinzón e Papicu, Governo reforça policiamento na região

Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo 29 de Agosto de 2025
Foto de dentro do Júri da Chacina do Curió

Segurança

Saiba como foi o primeiro dia do 4º júri da Chacina do Curió e o que deve ocorrer nesta terça (26)

Seis testemunhas da defesa dos PMs réus devem ser ouvidas, e os réus foram convocados a comparecerem ao plenário de julgamento

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo 26 de Agosto de 2025
Foto do Júri da Chacina do Curió

Segurança

4º júri da Chacina do Curió: sobreviventes contam terror vivido na noite e na madrugada da matança

Quarto julgamento do caso tem sete PMs no banco dos réus, chamados de "Núcleo da Omissão", por estarem de serviço, não socorrerem as vítimas e nem atuarem para impedir as mortes

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo 25 de Agosto de 2025
Fachada do Centro Integrado de Segurança de Fortaleza

Segurança

Fortaleza terá Central de Videomonitoramento integrada entre órgãos de segurança e fiscalização

Anúncio foi feito por Evandro Leitão na entrega do novo Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (Cisfor), realizada nesta quinta-feira no bairro Parquelândia

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo 10 de Julho de 2025
