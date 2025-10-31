Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

vídeo

Verso

Sebo O Geraldo segue em atividade e mantém vivo legado do dono

Há 25 anos, lugar democratiza acesso de fortalezenses à leitura.

Diego Barbosa 30 de Outubro de 2025
Na imagem, uma idosa, identificada na legenda como Dona Lourdinha Reis, de pele clara, cabelos brancos presos em um coque e óculos redondos, sorri enquanto segura um livro contra o peito com as duas mãos. Ela está vestindo uma blusa de manga curta com estampa floral verde e rosa sobre um fundo verde escuro e uma saia marrom de comprimento médio. O livro que ela segura é o primeiro volume da série Crepúsculo, com a capa que apresenta duas mãos segurando uma maçã vermelha. Ela está em pé na frente de uma parede com azulejos brancos e beges com um padrão floral repetitivo. A luz está clara, provavelmente natural.

Verso

Avó lê ‘Crepúsculo’ pela primeira vez aos 90 anos e se apaixona

Lourdinha Reis é natural do Maranhão e já confessou ser team Edward.

Diego Barbosa 29 de Outubro de 2025
Na imagem, um senhor idoso, de pele clara, está sentado à mesa, olhando para o lado direito. Ele usa uma camisa branca de linho, um chapéu Fedora marrom e óculos escuros de sol. Suas mãos estão cruzadas e repousadas sobre uma toalha de mesa laranja ou um descanso de mesa. No fundo, desfocado, vê-se outra pessoa de camisa branca. A imagem tem a luz natural de um ambiente interno bem iluminado ou externo coberto.

Verso

Dono do tradicional restaurante Caravelle é lenda viva aos 90 anos

Oscar Vitor de Holanda fundou a casa no bairro Vila União nos anos 1960 e recepciona os clientes todos os dias.

Diego Barbosa 24 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de um salão de festas iluminado, cheio de pessoas de várias idades dançando em pares. O casal em primeiro plano, no centro, está de frente para o fotógrafo, abraçado. A mulher veste um macacão ou short-saia xadrez roxo e rosa, e o homem está com uma camiseta vermelha e calça marrom. Mais à esquerda, uma mulher de blusa preta e saia rosa, e uma mulher mais velha de óculos escuros estão se abraçando ou dançando juntas. O ambiente é coberto com pilares de madeira e metal, e há ventiladores de teto. Ao fundo, mais pessoas dançam, algumas em roupas coloridas como um chapéu azul turquesa.

Verso

Com regras inusitadas, Sítio da Vovó Joia vira point de forrozeiros

Casa de forró em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, conquista público fiel aos domingos

Diego Barbosa 22 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de ângulo baixo mostra um homem de pele morena clara, com cabelos escuros e encaracolados e um sorriso, segurando um copo descartável branco e um liquidificador de plástico com uma bebida cor de bege ou marrom claro, tipo milk-shake. Ele está em um quiosque ou barraca, com uma cobertura verde acima dele, e está usando uma camisa polo branca. O homem estende o copo na direção da câmera. À esquerda e à direita do homem, parcialmente visíveis em primeiro plano, estão grandes liquidificadores industriais de metal prateado, prontos para uso. A bebida é provavelmente guaraná batido, um popular drink brasileiro.

Verso

Guaraná do Louro é atração no bairro Jóquei Clube há 26 anos

Na simplicidade, recanto gera filas e resiste ao tempo com assinatura própria

Diego Barbosa 20 de Outubro de 2025
Na imagem, uma mulher loira, com uma máscara de dormir preta na cabeça e vestindo um pijama escuro com debrum branco, está sentada na cama em um quarto com pouca iluminação. Ela tem uma expressão de cansaço ou frustração, com os olhos fechados e a testa franzida. Ela está segurando a cabeça com as duas mãos. O quarto tem uma parede de quadros de fotos emolduradas atrás dela.

Verso

Por que estamos tão cansados? Psicólogos apontam causas e caminhos

Produtividade predatória e acúmulo de atividades são explicações possíveis; entre as alternativas, está a definição de limites

Diego Barbosa 16 de Outubro de 2025
Na imagem, duas pessoas, sentadas, aprendem a tocar violão. À esquerda, uma mulher branca, de cabelos curtos e blusa preta, repassa ensinamentos a um idoso de camisa branca e violão na mão. Ambos fazem parte da escola de música GLB Music.

Verso

Qual o impacto do ensino de música na vida de crianças e idosos?

Mudanças cerebrais e comportamentais são algumas das principais diferenças

Diego Barbosa 13 de Outubro de 2025
Vídeo

PontoPoder

Luizianne justifica ida à missão humanitária em Gaza: 'Sou militante radical dos direitos humanos'

Deputada federal cearense falou à imprensa ao retornar para Fortaleza neste sábado (11)

Diego Barbosa e João Gabriel Tréz 11 de Outubro de 2025
Na imagem, quatro atores em trajes coloridos e fantásticos, em uma performance teatral. Ao centro, sentada, está uma atriz de vestido amarelo e laço vermelho, com maquiagem branca e vermelha no rosto. À sua esquerda, um ator vestido de azul e turquesa, com maquiagem azul. Acima dela, uma atriz de verde-limão e um ator de camisa vermelha e saia verde-escura. Eles seguram aros e uma grande bola roxa. O fundo é vibrante com desenhos abstratos em cores brilhantes, incluindo estrelas. O piso é roxo. A imagem tem o crédito de Ares Soares.

Verso

Temporada de teatro na Unifor diverte e faz refletir no mês das crianças

Espetáculo “O Mundo ao Contrário” é apresentado nos fins de semana de outubro no Teatro Celina Queiroz

Diego Barbosa 10 de Outubro de 2025
Na imagem, pratos como panelada, rabada e galinha no Iran da Panelada, estabelecimento localizado no bairro Paupina, em Fortaleza

Verso

Iran da Panelada entrega sabor e sustância em Fortaleza há 28 anos

Localizado na Paupina, recanto começou a partir da venda de caldo e tapioca; hoje, funciona durante a madrugada, prepara comidas no fogão à lenha e integra a realeza da gastronomia raiz da cidade

Diego Barbosa 10 de Outubro de 2025
