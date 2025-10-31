Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto de Vina, jogador do Ceará, durante jogo contra o Fluminense na Série A 2025

Jogada

Quais as chances de rebaixamento do Ceará na Série A após derrota para o Fluminense?

Probabilidades foram atualizadas depois do Vovô perder para o Fluminense no Maracanã

Daniel Farias 30 de Outubro de 2025
Foto de Da'Shawn Hand durante Jacksonville Jaguars x Miami Dolphins

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 30 de Outubro de 2025
jogador do San Antonio Spurs de braços abertos

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 30 de Outubro de 2025
Foto de jogadores do Palmeiras comemoram gol em partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025

Daniel Farias 30 de Outubro de 2025
Foto de João Fonseca, considerado a grande esperança de conquistas do Brasil no tênis

Jogada

João Fonseca x Karen Khachanov no Masters 1.000 de Paris: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto da segunda fase da competição de tênis

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

Lorient x PSG no Campeonato Francês: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela décima rodada da Ligue 1

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025
Com jogo contra Fortaleza ainda sem data, Atlético-MG avança à final da Sul-Americana

Jogada

Com jogo contra Fortaleza ainda sem data, Atlético-MG avança à final da Sul-Americana

A tendência é que este jogo seja marcado para a Data Fifa de novembro

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025
Icasa tem sede arrombada um dia após definição de indenização milionária da CBF

Jogada

Icasa tem sede arrombada um dia após definição de indenização milionária da CBF

Invasores tentaram arrombar o depósito onde fica o material esportivo

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025
Foto de Luka Doncic que comandou o Lakers na vitória sobre o rival

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025
Liverpool

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025
1 2 3