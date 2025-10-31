Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Jogada

Santos terá três desfalques contra o Fortaleza em confronto direto no Brasileirão

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira 30 de Outubro de 2025
estádio

Jogada

CBF mantém Fluminense x Ceará no Maracanã após operação policial no Rio de Janeiro

Alvinegro informou manter contato com a entidade nacional sobre o tema

Crisneive Silveira 28 de Outubro de 2025
jogador

Jogada

Brenno ganha confiança de Palermo e se consolida como titular do Fortaleza

Jogador de 26 anos assumiu a posição após lesão de João Ricardo

Crisneive Silveira 28 de Outubro de 2025
ciel

Jogada

Aos 43 anos, Ciel é anunciado pelo Tirol para disputa da Taça Fares Lopes

Jogador foi anunciado nesta terça-feira (28) e chega por empréstimo junto ao CSA

Crisneive Silveira 28 de Outubro de 2025

Jogada

Fluminense x Ceará: relacionados, desfalques e retornos do Alvinegro para o jogo no Maracanã

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Crisneive Silveira e Samuel Conrado 28 de Outubro de 2025

Jogada

Preparador físico da Seleção Brasileira visita o Ceará e acompanha treino comandado por Condé

Cristiano Nunes também conheceu o Centro de Saúde e Performance do Vovô

Crisneive Silveira 27 de Outubro de 2025

Jogada

Bastidores: 'fé inabalável' de Paz, Tinga vê 'guerra' contra o Santos e Palermo elogia grupo

Tricolor enfrenta o Peixe no próximo sábado

Crisneive Silveira 27 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Santos empata com o Botafogo e duelo com o Fortaleza ganha clima de decisão

Equipes se enfrentam no próximo sábado, na Vila Belmiro, pela Série A

Crisneive Silveira 26 de Outubro de 2025
jogador

Jogada

Gastón Ávila se emociona após atuação segura na vitória do Fortaleza contra o Flamengo

Tricolor superou o adversário por 1 a 0, no Castelão

Crisneive Silveira 26 de Outubro de 2025
atleta

Jogada

Cearense Yasmim Lima é ouro no Sul-Americano de Judô

Atleta representa o Ceará e Associação Resgate Judô para Todos

Crisneive Silveira 26 de Outubro de 2025
