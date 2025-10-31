Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto de formatura da Turma de 1996 do Colégio Cearense ou Marista, com dezenas de estudantes e professores posando em escadaria com uniformes brancos e azuis.

Ceará

Ex-Maristas relembram vivências no Ginásio Escolar que dará lugar a edifício

Alunos e professores rememoram eventos esportivos e celebrações na extinta escola.

Clarice Nascimento 30 de Outubro de 2025
Close-up de Dona Francy, uma mulher sorridente de óculos, fazendo crochê com um tecido rosa vibrante. Ela está sentada em frente a uma parede branca e um sofá azul-escuro.

Ceará

Bairros de Fortaleza ganham pessoas e imóveis como patrimônio; veja nomes e locais

Além de eleger pessoas, projeto listou uma séria de iniciativas, como crochê e graffitti, como referências afetivas

Clarice Nascimento 28 de Outubro de 2025
Close-up de um bebê recém-nascido sorrindo, usando um cocar indígena feito de penas marrons e pretas, e enrolado em uma toalha branca.

Ceará

Bebê Pitaguary é o primeiro a ser registrado com nome da etnia indígena no Ceará

Heine Kayan Pitaguary nasceu quase sem vida e foi reanimado na maternidade

Clarice Nascimento 24 de Outubro de 2025
Criança em sala de Atendimento Educacional Especializado segura um brinquedo de encaixe com peças coloridas. Ao fundo, cartaz com o símbolo do infinito e a frase “Inclusão: o conhecimento em ação”, além de ilustrações de crianças e letras decorativas na parede.

Ceará

Famílias denunciam falhas na inclusão de crianças com deficiência em escolas públicas de Fortaleza

Falta de profissionais de apoio e de planos individualizados de ensino estão entre reclamações.

Clarice Nascimento, Theyse Viana e Nicolas Paulino 23 de Outubro de 2025
Vídeo demolição do Seara Praia Hotel

Ceará

Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens

No local, será erguido um edifício com 100m de altura.

Clarice Nascimento 17 de Outubro de 2025
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.

Ceará

Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Luana Severo e Clarice Nascimento 16 de Outubro de 2025
Ciclista de boné e mochila branca pedalando sobre uma faixa de pedestres em uma rua urbana movimentada. Carro preto estacionado à esquerda e prédios ao fundo.

Ceará

Ciclovia arborizada na Avenida Dom Luís terá projeto alterado; veja mudanças

Prefeitura de Fortaleza explica ajuste técnico foi avaliado por secretarias e não será regra para as próximas estruturas cicloviárias

Clarice Nascimento 15 de Outubro de 2025
Duas motocicletas com condutores e passageiros de capacete em movimento rápido na rua. Fundo borrado para criar efeito de velocidade (panning).

Ceará

Como o aumento de motos redesenha o trânsito de Fortaleza?

Além das faixas azuis, capital cearense tenta outras medidas para acompanhar crescimento, e especialistas discutem real eficácia

Clarice Nascimento 13 de Outubro de 2025
Uma fotografia captura pessoas em uma parada de ônibus em Fortaleza. Três indivíduos estão próximos à calçada, aguardando ou sinalizando. No primeiro plano, uma mulher de blusa amarela e cabelo preso estende o braço, apontando para o ônibus que se aproxima. Um homem de camisa azul e uma mulher de blusa preta estão ao lado dela, de costas. O ônibus, de cor azul-clara, está no centro da imagem e tem o letreiro digital exibindo o número da linha e o destino:

Ceará

Atrasos e ‘queima de paradas’ são as principais reclamações sobre ônibus de Fortaleza em 2025

Usuários realizaram 580 ligações para reclamar do intervalo irregular dos coletivos, incluindo a antecipação excessiva

Clarice Nascimento 10 de Outubro de 2025
Um close-up de uma caipirinha em um copo de vidro em uma bancada escura de bar. A bebida é de cor amarelo-clara, com pedaços de limão e gelo. Um canudo rosa e uma rodela de limão estão presos na borda do copo, que está sobre um guardanapo branco. O fundo está desfocado, mostrando prateleiras de madeira cheias de garrafas de bebidas alcoólicas em um ambiente quente e iluminado.

Ceará

Como são investigados no Ceará os casos de intoxicação por metanol?

No Ceará, 5 suspeitas foram registradas desde sábado (4), e duas foram descartadas

Thatiany Nascimento e Clarice Nascimento 07 de Outubro de 2025
