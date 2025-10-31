Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.
Agente é um dos pelo menos 64 óbitos em operação policial no Estado.
Auxiliadas por uma rede de apoio, elas encontraram esperança na canoagem.
Descoberta eleva esperança no desenvolvimento de uma vacina universal contra o câncer.
Presidente brasileiro afirmou não haver tema vetado de ser debatido.
Mesmo mais distante do Sol, o planeta supera todos os outros em calor.
Três estados registram mortes por envenenamento com a substância.
Governo Federal estuda tornar opcional as aulas em centros de formação
Documento reúne detalhes das sentenças dos réus do "núcleo 1" da trama golpista
Instabilidade em serviço prejudicou o funcionamento de diversos sites