Imagem mostra selfie do 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, morto em megaoperação no Rio de Janeiro, sorrindo ao lado da esposa, a gerente de vendas Jéssica Araújo.

País

Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ

Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.

Carol Melo 30 de Outubro de 2025
Imagem escala de cores preto e branco mostra o terceiro sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Heber Carvalho da Fonseca, um dos agentes de segurança mortos na operação contra a facção Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025.

País

Policial morto no RJ faleceu no mês de aniversário da filha

Agente é um dos pelo menos 64 óbitos em operação policial no Estado.

Carol Melo 29 de Outubro de 2025
vídeo mostra amigas com câncer de mama remando no mar de Fortaleza

Opinião

Amigas com câncer de mama redescobrem a alegria no mar de Fortaleza

Auxiliadas por uma rede de apoio, elas encontraram esperança na canoagem.

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 28 de Outubro de 2025
Imagem mostra vacina da Pfizer contra COVID-19 preparada com uma seringa, representando a aplicação de vacinas para imunização contra a COVID-19.

Opinião

Vacina de mRNA contra Covid pode prolongar vida de pessoas com câncer

Descoberta eleva esperança no desenvolvimento de uma vacina universal contra o câncer.

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 24 de Outubro de 2025
Imagem mostra o presidente brasileiro Lula, usando terno cinza azulado, enquanto participa de coletiva de imprensa durante último dia de visita à Indonésia, em 24 de outubro de 2025. Na ocasião, ele fala sobre o que espera do encontro com Donald Trump.

PontoPoder

Lula demonstra otimismo para encontro com Donald Trump

Presidente brasileiro afirmou não haver tema vetado de ser debatido.

Carol Melo 24 de Outubro de 2025
Imagem mostra planeta Vênus em um fundo preto.

Ciência

Por que Vênus é mais quente que Mercúrio? Confira um guia dos extremos do Sistema Solar

Mesmo mais distante do Sol, o planeta supera todos os outros em calor.

Carol Melo 24 de Outubro de 2025
Frasco de metanol, álcool metílico, usado em laboratórios químicos, com etiqueta de advertência de substância tóxica, na mesa de laboratório, ilustrando casos de intoxicação pela substância em bebidas adulteradas no Brasil.

País

Óbitos e casos confirmados de intoxicação por metanol sobem no Brasil

Três estados registram mortes por envenenamento com a substância.

Carol Melo 23 de Outubro de 2025
Imagem mostra dezenas de carros de aprendizagem estacionados próximos à Arena Castelão, em Fortaleza, durante protesto de donos e instrutores de autoescola contra o fim da cnh sem autoescola.

Negócios

CNH sem autoescola: donos e instrutores protestam contra proposta em Fortaleza

Governo Federal estuda tornar opcional as aulas em centros de formação

Carol Melo e Beatriz Irineu 23 de Outubro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro cabisbaixo, usando blusa amarela clara, com grades de portão sobre figura dele, enquanto cumpre prisão domiciliar em Brasília

PontoPoder

STF publica acórdão de condenação de Bolsonaro e abre prazo para recurso

Documento reúne detalhes das sentenças dos réus do "núcleo 1" da trama golpista

Carol Melo 22 de Outubro de 2025
Imagem mostrando um smartphone com o logotipo da AWS em primeiro plano, ao fundo uma logo da Amazon, destacando a relação entre Amazon, AWS e tecnologia em nuvem.

Tecnologia

Amazon diz que AWS voltou a operar normalmente após 'apagão'

Instabilidade em serviço prejudicou o funcionamento de diversos sites

Carol Melo 21 de Outubro de 2025
