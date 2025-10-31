Diário do Nordeste
Foto de vista aérea parcial de Fortaleza, na região da Avenida Dom Luís.

PontoPoder

Entenda como será a discussão sobre o Plano Diretor na Câmara de Fortaleza

Previsão é que votação ocorra até o fim de dezembro deste ano, segundo o chefe do Legislativo municipal.

Bruno Leite 30 de Outubro de 2025
Foto da mesa da Câmara na sessão desta quarta-feira (29).

PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova Plano Plurianual 2026-2029

A peça de planejamento prevê um orçamento total de R$ 70,5 bi para os próximos quatro anos.

Bruno Leite 29 de Outubro de 2025
Foto mostra vereadores de Fortaleza recebendo Plano Diretor da Prefeitura na Câmara Municipal.

PontoPoder

Câmara de Fortaleza recebe Plano Diretor e quer aprovar texto final até dezembro

Prefeitura entregou documento três dias após alterações votadas na Conferência da Cidade.

Bruno Leite e Marcos Moreira 29 de Outubro de 2025
A foto mostra agentes da Guarda Municipal de Fortaleza em motos, próximos de uma torre de monitoramento no bairro do Jangurussu.

PontoPoder

Como programa do Governo Federal pode fortalecer guardas municipais e beneficiar cidades no Ceará

Entregas previstas incluem armamentos, cursos e assistência técnica para as gestões municipais.

Bruno Leite 28 de Outubro de 2025
Foto da mesa da Câmara Municipal de Fortaleza nesta quarta-feira (22), com os vereadores Adail Júnior e Aguiar Toba, quando foi aprovado o PPA 2026-2029 em primeira discussão

PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova PPA 2026-2029 em 1ª discussão; projeto voltará a ser apreciado

Plano é o primeiro elaborado pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT)

Bruno Leite 22 de Outubro de 2025
Foto de Ciro Gomes com Tasso Jereissati, em evento do PSDB

PontoPoder

Tasso diz que Ciro tem a missão de reconstruir o PSDB no Brasil e a 'cultura de alegria' no Ceará

Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990

Bruno Leite, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Entrevista de André Fernandes

PontoPoder

'Espero que a oposição esteja unida em 2026', afirma André Fernandes em ato de filiação de Ciro

Político comentou sobre objetivos em comum e possíveis candidaturas do grupo na eleição do próximo ano

Bruno Leite, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Ciro e Tasso trocam cumprimentos durante evento do PSDB. Ao fundo, um grupo de pessoas, entre eles Roberto Cláudio

PontoPoder

Por que a volta de Ciro Gomes ao PSDB está causando alvoroço na política do Ceará

Quase três décadas após deixar o tucanato, o ex-governador do Ceará retorna ao partido que o lançou nacionalmente e tenta recuperar protagonismo político no Estado

Igor Cavalcante e Bruno Leite 22 de Outubro de 2025
Foto do deputado Alcides Fernandes discursando na Alece

PontoPoder

Pré-candidato ao Senado, Alcides diz que vai participar do ato de filiação de Ciro ao PSDB

Declaração ocorreu durante "Café da Oposição" realizado nesta terça-feira (21)

Bruno Leite e Marcos Moreira 21 de Outubro de 2025
Foto de Ciro Gomes, Tasso e outras lideranças do PSDB Ceará

PontoPoder

Qual a força do PSDB, o futuro partido de Ciro Gomes, no Ceará

A partir de um levantamento e o auxílio de especialista, o Diário do Nordeste examina qual o tamanho do tucanato no estado e seus contornos

Bruno Leite 21 de Outubro de 2025
