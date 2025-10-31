Previsão é que votação ocorra até o fim de dezembro deste ano, segundo o chefe do Legislativo municipal.
A peça de planejamento prevê um orçamento total de R$ 70,5 bi para os próximos quatro anos.
Prefeitura entregou documento três dias após alterações votadas na Conferência da Cidade.
Entregas previstas incluem armamentos, cursos e assistência técnica para as gestões municipais.
Plano é o primeiro elaborado pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT)
Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990
Político comentou sobre objetivos em comum e possíveis candidaturas do grupo na eleição do próximo ano
Quase três décadas após deixar o tucanato, o ex-governador do Ceará retorna ao partido que o lançou nacionalmente e tenta recuperar protagonismo político no Estado
Declaração ocorreu durante "Café da Oposição" realizado nesta terça-feira (21)
A partir de um levantamento e o auxílio de especialista, o Diário do Nordeste examina qual o tamanho do tucanato no estado e seus contornos