Recursos foram aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
“Tá caro em Belém? Então vem para Fortaleza”, diz o secretário de Turismo do Estado
O Programa Seguro-Emprego (PSE) foi adotado em 2017, durante o governo Temer, como resposta à crise econômica daquele período
Estimativa consta em relatório da CNI
Nova decisão foi proferida nesta segunda-feira (28)
Recursos já foram garantidos, mas uma parte ainda não foi repassada
O Diário do Nordeste teve acesso com exclusividade ao projeto de data center
O projeto prevê restaurantes, lanchonetes e estrutura de parques de diversões
Entre janeiro e maio, foram comercializadas 3.042 unidades de loteamentos na Grande Fortaleza