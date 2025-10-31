Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem vista do alto do porto do Pecém.

Negócios

Empresas do Ceará recebem R$ 47 milhões, metade do crédito solicitado contra tarifaço de Trump

Recursos foram aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Bruna Damasceno 30 de Setembro de 2025
Fortaleza vista de cima

Negócios

Após polêmica dos preços em Belém, Ceará oferece hospedagem em Fortaleza para a COP30

“Tá caro em Belém? Então vem para Fortaleza”, diz o secretário de Turismo do Estado

Bruna Damasceno 04 de Agosto de 2025
Pessoa entregando carteira

Negócios

Indústria propõe volta de programa para reduzir jornada e salário de trabalhadores contra tarifaço

O Programa Seguro-Emprego (PSE) foi adotado em 2017, durante o governo Temer, como resposta à crise econômica daquele período

Bruna Damasceno 31 de Julho de 2025
Porto do Pecém visto de cima

Negócios

Tarifaço de Trump pode reduzir R$ 190 milhões no PIB do Ceará; veja impactos por estado

Estimativa consta em relatório da CNI

Bruna Damasceno 29 de Julho de 2025
Prefeito e vice de mãos dadas. Dois homens brancos e de terno azul

PontoPoder

Justiça Eleitoral mantém mandatos de prefeito e vice-prefeitos de Iguatu

Nova decisão foi proferida nesta segunda-feira (28)

Bruna Damasceno 28 de Julho de 2025
Imagem aérea da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará)

Opinião

Lula assina MP no Ceará que torna obrigatório o uso de energia renovável em ZPEs

Foto frontal Bruna Damasceno
Bruna Damasceno 18 de Julho de 2025
Elmano usa terno azul marinho e caminha branca. Está sentado no estúdio do CETV, gesticulando durante entrevista

Negócios

Governo Federal atrasa liberação de R$ 220 milhões para duplicação da BR-222 no trecho de Sobral

Recursos já foram garantidos, mas uma parte ainda não foi repassada

Bruna Damasceno, Luciano Rodrigues e Ingrid Coelho 09 de Julho de 2025
Área próxima ao Porto

Negócios

Data Center da Casa dos Ventos em Caucaia deve gerar 15 mil empregos na 1ª fase; veja projeto

O Diário do Nordeste teve acesso com exclusividade ao projeto de data center

Bruna Damasceno 28 de Junho de 2025
Imagens do projeto, com píer iluminado e restaurantes

Negócios

Obras do Píer da Beira-Mar começam em julho, diz Beach Park; veja como os espigões devem ficar

O projeto prevê restaurantes, lanchonetes e estrutura de parques de diversões

Bruna Damasceno 27 de Junho de 2025
Imagem mostra um terreno em obra

Negócios

Com opções mais econômicas, loteamentos superam vendas de apartamentos na RMF; veja valores

Entre janeiro e maio, foram comercializadas 3.042 unidades de loteamentos na Grande Fortaleza

Bruna Damasceno e Luciano Rodrigues 25 de Junho de 2025
