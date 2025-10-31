Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Arbitragem para Santos x Fortaleza

Jogada

Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão

Escala de arbitragem para a partida foi divulgada nesta quinta-feira (30), confira:

Brenno Rebouças 30 de Outubro de 2025
Árbitro Flávio Rodrigues de Souza

Jogada

Árbitro assumiu erro crucial na derrota do Ceará para o Fluminense, diz Richardson

Volante contou que Flávio Rodrigues de Souza assumiu marcação errada no intervalo da partida

Brenno Rebouças 29 de Outubro de 2025
Galeano jogador do Ceará

Jogada

Ceará repete maior período de jejum na Série A de 2025, mas com desempenho abaixo

Alvinegro fica novamente sem ganhar por quatro partidas, porém faturou apenas um ponto

Brenno Rebouças 29 de Outubro de 2025
Camisa com escudo do Icasa

Jogada

Icasa deve contestar valor de indenização da CBF na Justiça

Com valores da perícia abaixo da expectativa, diretoria do Verdão faz novos cálculos e fará contestação se quantia diferir

Brenno Rebouças 28 de Outubro de 2025

Jogada

Sem Lucero, Palermo terá que mudar ataque do Fortaleza contra o Flamengo

Centroavante está suspenso pelo 3º cartão amarelo

Brenno Rebouças 20 de Outubro de 2025
Irmãos Sávio Pereira Sampaio e Wilton Pereira Sampaio

Jogada

Irmãos Sávio e Wilton apitam jogos de Ceará e Fortaleza nesta quarta-feira (15)

Arbitragem é designada pela CBF. Confira a escala completa de cada partida

Brenno Rebouças 14 de Outubro de 2025
Partida entre Ceará e Botafogo

Jogada

CBF muda horário do duelo entre Ceará e Botafogo pela Série A

Alteração foi feita na tarde desta quarta-feira (8), para ajuste na grade de transmissão

Brenno Rebouças 08 de Outubro de 2025
Weverson lateral-esquerdo do Fortaleza

Jogada

Em fase final de recuperação, Weverson deve ser opção no Fortaleza contra o Vasco

Trabalhos em campo do defensor devem ser iniciados até o fim desta semana

Brenno Rebouças 06 de Outubro de 2025
Árbitro Fifa Bruno Arleu Araújo

Jogada

Partida que pode confirmar acesso do Floresta para a Série B terá árbitro Fifa

Partida que acontecerá no estádio Domingão também contará com árbitro de vídeo

Brenno Rebouças 03 de Outubro de 2025
Dirigentes comentam novo calendário do futebol

Jogada

Novo calendário do futebol brasileiro: o que pensam os dirigentes cearenses?

Presidente do Ceará, CEO do Fortaleza e presidente da Federação Cearense de Futebol comentaram sobre as mudanças ao Diário do nordeste

Brenno Rebouças 01 de Outubro de 2025
