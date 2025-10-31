Obra é a estreia do artista Davi de Jesus do Nascimento no gênero.
Lista inclui livros de crônicas, poesias e romances.
O consumo exagerado de cafeína, álcool e refrigerantes aumenta as chances de desenvolver a condição.
Nesta terça, governador conversou com ministro sobre o combate à criminalidade no Ceará.
Sensores ajudam a acompanhar os níveis de glicose do sangue e a prevenir emergências.
Lesão pré-cancerígena afeta a parte mais superficial da pele, mas acende alerta para cuidados.
Com "Não sei se é bom, mas é teu", a escritora mostra o Brasil que resiste mesmo após eventos como a pandemia.
Sensor Accu-Chek SmartGuide possui uma tecnologia inédita para pacientes com diabetes.
As obras da lista se baseiam em mistérios, tendo revelações surpreendentes
Obra foi vendida por R$ 16 milhões e vai virar um filme