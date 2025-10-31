Diário do Nordeste
Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador

Jogada

Palermo tem 51 anos e, como treinador, já passou por clubes como Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG

André Almeida 04 de Setembro de 2025
Renato Paiva é o técnico do Fortaleza

Opinião

Renato Paiva é demitido sem conseguir mostrar nada de novo no Fortaleza; veja vídeo

Paiva deixa o Leão após dez partidas e menos de dois meses de trabalho

Foto frontal André Almeida
André Almeida 02 de Setembro de 2025

Jogada

Fortaleza procura Tite, mas treinador seguirá sem trabalhar até o fim do ano por questões médicas

Tricolor está no mercado procurando treinador após saída de Vojvoda

André Almeida 15 de Julho de 2025

Opinião

Ceará produz para vencer, mas sente falta de 'homem-gol' no empate com o Confiança

Alvinegro desperdiçou boas oportunidades e ficou no 1 a 1 com o time sergipano em duelo válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste

Foto frontal André Almeida
André Almeida 12 de Fevereiro de 2025

Jogada

Tempo de contrato e meta para renovação: Os detalhes do acordo entre David Luiz e Fortaleza

Jogador terá contrato de dois anos com o Tricolor

André Almeida, João Bandeira Neto 18 de Janeiro de 2025
David Ricardo em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará e Botafogo ajustam detalhes para fechar venda de David Ricardo; entenda

O atleta tem contrato com o Vovô até o fim de 2026

Alexandre Mota, André Almeida, Brenno Rebouças 16 de Janeiro de 2025