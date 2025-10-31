Diário do Nordeste
Frimes, Helena Malditta, Mellody Queen e Deydianne Piaf são destaques do line-up.

Verso

Realness em Fortaleza: festa reúne estrelas de Drag Race Brasil e artistas cearenses

Pela primeira vez no Ceará, Realness terá shows das drag queens Mellody Queen, Helena Malditta, Deydianne Piaf e mais.

Ana Beatriz Caldas 26 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Wesley Safadão, Claudia Leitte e Luan Santana

Verso

Réveillon de Fortaleza 2026 divulga shows com 26 artistas em três polos da festa

Programação se espalha pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará e inclui nomes como Xand Avião, Matuê e Claudia Leitte

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz 20 de Outubro de 2025
Zélia Duncan, Wesley Safadão, banda As Caramelas, Luh Lívia são algumas das atrações musicais de outubro em Fortaleza

Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

Apresentações de rock, forró, rap, MPB e mais gêneros musicais estão prevista para este mês na capital cearense

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz 01 de Outubro de 2025
vídeo

Verso

Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza

O comerciante iniciou venda de queijos na década de 70 e até hoje segue no comando do espaço gastronômico

Ana Beatriz Caldas 30 de Setembro de 2025
Um grupo de pessoas acompanha os professores Sandoval Matoso e Thiago Roque em visita ao Cemitério São João Batista

Verso

Visitas guiadas ao cemitério contam a história de Fortaleza

Próximas edições do projeto 'Fortaleza Necrópole' serão em outubro, com visitas noturnas ao Cemitério São João Batista e histórias de lendas urbanas

Ana Beatriz Caldas 29 de Setembro de 2025
Música de Davi Bandeira representa o pop cearense contemporâneo

Verso

Conheça Davi Bandeira, cantor do Cariri que se inspira em Matuê e Bad Bunny e projeta pop cearense

Artista de 33 anos lançou terceiro disco no início deste mês

Ana Beatriz Caldas 21 de Setembro de 2025
Atriz recebeu o prêmio neste sábado (20)

Verso

Homenagem a Mariana Ximenes marca início do Cine Ceará

Abertura oficial do evento ocorreu neste sábado (20), no Cineteatro São Luiz

Ana Beatriz Caldas 21 de Setembro de 2025
Foto de divulgação do primeiro show 'Kind of Blue - Homenagem a Miles Davis', em agosto de 2015

Verso

Projeto de shows gratuitos de jazz completa 10 anos com apresentações mensais em Fortaleza

Programação celebrativa ocorre neste sábado (20), no Centro Cultural Banco do Nordeste, e terá homenagens a clássicos do jazz mundial

Ana Beatriz Caldas 17 de Setembro de 2025
Grupo de quase 60 estudantes e profissionais de música se apresenta no TJA nesta quinta-feira (17)

Verso

Orquestra Sinfônica da UFC completa 10 anos com espetáculo pop e aposta na democratização da música

Entre eventos que buscam aproximar o público amplo e os desafios de uma orquestra estudantil, OSUFC se consolida como um dos principais projetos sinfônicos do Ceará

Ana Beatriz Caldas 15 de Setembro de 2025
Ruby Nox foi declarada vencedora na última quinta-feira (11), após se destacar no reality

Verso

Drag queen Ruby Nox, vencedora de Drag Race Brasil, faz show em Fortaleza em outubro

Artista pernambucana, que foi coroada na última quinta-feira (11), se consagrou como uma das queens favoritas do público nesta temporada

Ana Beatriz Caldas 14 de Setembro de 2025
