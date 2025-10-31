Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

vídeo

Opinião

O que esperar de Ceará e Fortaleza na 29ª rodada da Série A? Veja vídeo

O que está em jogo, os cenários e as expectativas para os clubes cearenses

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 18 de Outubro de 2025
David em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará empresta joia da base para time da Série B

O atleta de 21 anos teve pouco espaço sob o comando de Léo Condé

Alexandre Mota 02 de Setembro de 2025

Opinião

A arrogância de Fabrício Bruno com Pedro Raul e a punição do Cruzeiro com o Ceará

O zagueiro tentou menosprezar o Vovô, mas foi quem saiu derrotado

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 28 de Julho de 2025
Vojvoda em ação pelo Fortaleza

Opinião

Os significados da saída de Vojvoda do Fortaleza: o argentino mais tricolor

O treinador encerrou uma passagem de quatro anos no clube cearense

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 14 de Julho de 2025

Opinião

Ceará amplia tabu contra Fortaleza no Clássico-Rei; veja histórico

Os times se enfrentaram neste domingo (13), pela Série A

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 13 de Julho de 2025

Opinião

Fluminense deixa Copa do Mundo de Clubes com premiação milionária da Fifa; veja valores

Time carioca foi superado pelo Chelsea na semifinal do torneio

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 08 de Julho de 2025
Vojvoda pode deixar Fortaleza

Jogada

Permanência de Vojvoda no Fortaleza é incerta; clube e técnico avaliam situação

Argentino ainda segue no cargo, mas uma mudança no comando técnico não está descartada

Brenno Rebouças e Alexandre Mota 13 de Junho de 2025
Foto de Gastón Ávila, zagueiro do Fortaleza, em sua apresentação

Jogada

Gastón Ávila, do Fortaleza, entra na mira de time do futebol argentino

O atleta de 23 anos disputou nove jogos pelo time cearense

Daniel Farias e Alexandre Mota 06 de Junho de 2025
Lesão de Pedro Raul em Ceará x Sport pela Série A

Jogada

Bastidores de Ceará x Sport mostram momento de lesão de Pedro Raul; veja vídeo

O atacante alvinegro sofreu uma pancada forte no tornozelo esquerdo

Alexandre Mota 20 de Maio de 2025
Vojvoda em ação pelo Fortaleza

Jogada

Vojvoda avalia empate e Racing x Fortaleza pela Libertadores: ‘está tudo a definir’

O time cearense empatou sem gols com o Atlético Bucaramanga-COL

Alexandre Mota 14 de Maio de 2025
