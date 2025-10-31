O que está em jogo, os cenários e as expectativas para os clubes cearenses
O atleta de 21 anos teve pouco espaço sob o comando de Léo Condé
O zagueiro tentou menosprezar o Vovô, mas foi quem saiu derrotado
O treinador encerrou uma passagem de quatro anos no clube cearense
Os times se enfrentaram neste domingo (13), pela Série A
Time carioca foi superado pelo Chelsea na semifinal do torneio
Argentino ainda segue no cargo, mas uma mudança no comando técnico não está descartada
O atleta de 23 anos disputou nove jogos pelo time cearense
O atacante alvinegro sofreu uma pancada forte no tornozelo esquerdo
O time cearense empatou sem gols com o Atlético Bucaramanga-COL