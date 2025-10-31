O presidente do PDT Fortaleza e o presidente do União Brasil Ceará fizeram visita aos parlamentares nesta quarta-feira (12)
Ex-vice-prefeito de Fortaleza teria se afastado da direção do partido para assumir compromissos profissionais em São Paulo
Grupo se articula para tentar viabilizar candidatura única para fazer frente ao Governo do Estado em 2026
Inscrições poderão ser feitas a partir de 10 de fevereiro
O objetivo principal é "fortalecer o PSB" para montar chapas competitivas para a Alece e a Câmara dos Deputados, mas não para por aí
Parlamentar trocou o PL pelo PSB em dezembro do ano passado e pode ser candidato ao Senado Federal em 2026
Ex-prefeito de Sobral marcou presença em evento de filiação de deputados estaduais e suplentes ao PSB
Governador do Ceará esteve presente no evento do partido, que contou com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin
Carlos Siqueira está no Ceará, nesta sexta-feira, em evento de filiação de deputados
Vice-presidente está no Ceará para evento de filiação de novos deputados estaduais no PSB e teve encontro com o governador