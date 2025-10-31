Diário do Nordeste
deputados, oposição, capitão wagner, roberto cláudio

PontoPoder

Roberto Cláudio e Capitão Wagner mobilizam oposição na Alece de olho em eleição de 2026

O presidente do PDT Fortaleza e o presidente do União Brasil Ceará fizeram visita aos parlamentares nesta quarta-feira (12)

Alessandra Castro 12 de Fevereiro de 2025
Ozires Pontes, Tasso Jereissati

PontoPoder

Élcio Batista deixa presidência do PSDB Ceará; Ozires Pontes assume interinamente

Ex-vice-prefeito de Fortaleza teria se afastado da direção do partido para assumir compromissos profissionais em São Paulo

Alessandra Castro 10 de Fevereiro de 2025
Assembleia

PontoPoder

Como a oposição na Alece pretende atuar em 2025 para fortalecer projeto eleitoral de 2026

Grupo se articula para tentar viabilizar candidatura única para fazer frente ao Governo do Estado em 2026

Alessandra Castro 10 de Fevereiro de 2025
UFC

Papo Carreira

UFC abre seleção com 21 vagas para professor substituto; veja detalhes do edital

Inscrições poderão ser feitas a partir de 10 de fevereiro

Alessandra Castro 08 de Fevereiro de 2025
cid gomes, filiação, eleições 2026, elmano de freitas, geraldo alckmin, ceará, psb, pt

PontoPoder

Cinco pontos para entender os planos do PSB Ceará e de Cid Gomes para 2026

O objetivo principal é "fortalecer o PSB" para montar chapas competitivas para a Alece e a Câmara dos Deputados, mas não para por aí

Alessandra Castro, Ingrid Campos, Bruno Leite 08 de Fevereiro de 2025
Junior Mano

PontoPoder

Junior Mano fala sobre aceno de Cid ao Senado e caso Bebeto Queiroz: 'Cabe à Justiça julgar'

Parlamentar trocou o PL pelo PSB em dezembro do ano passado e pode ser candidato ao Senado Federal em 2026

Alessandra Castro 07 de Fevereiro de 2025
Ivo Gomes

PontoPoder

Ivo Gomes diz que está de 'ressaca' da eleição de 2024, mas não descarta ser candidato em 2026

Ex-prefeito de Sobral marcou presença em evento de filiação de deputados estaduais e suplentes ao PSB

Bruno Leite, Alessandra Castro 07 de Fevereiro de 2025
elmano de freitas, pt, psb, eleições 2026, cid gomes, geraldo alckmin, lula, alexandre de mores, golpe, filiação, deputados, ceará

PontoPoder

Em evento do PSB, Elmano cita disputas partidárias em municípios, defende unidade e fala sobre eleição para o Senado

Governador do Ceará esteve presente no evento do partido, que contou com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin

Ingrid Campos, Alessandra Castro, Bruno Leite 07 de Fevereiro de 2025
Carlos Siqueira, nome psb, mudança, psb, ceará, nomenclatura, joão campos, socialista

PontoPoder

Presidente nacional do PSB diz que partido não mudará nome: 'Os que mudaram estão quase fechando as portas'

Carlos Siqueira está no Ceará, nesta sexta-feira, em evento de filiação de deputados

Ingrid Campos, Alessandra Castro, Bruno Leite 07 de Fevereiro de 2025
Geraldo Alckmin

PontoPoder

Em evento do PSB no Ceará, Alckmin aponta diálogos sobre indústria automotiva e Data Center no Estado

Vice-presidente está no Ceará para evento de filiação de novos deputados estaduais no PSB e teve encontro com o governador

Luana Barros, Alessandra Castro, Bruno Leite 07 de Fevereiro de 2025
