Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Ceará

84 anos do PV: conheça histórias que marcaram o estádio cearense

Inaugurado em 1941, no bairro Benfica, o estádio já recebeu o Rei Pelé e inúmeros ídolos esportivos do estado

Agência de Conteúdo DN 30 de Outubro de 2025

Ceará

Pacto por um Ceará Sem Fome fortalece ações no combate à insegurança alimentar

Programa do Governo do Ceará já beneficiou mais de 7 mil famílias em todo o Estado

Agência de Conteúdo DN 30 de Outubro de 2025

Ceará

Governo do Ceará abre vagas para cursos que promovem o empreendedorismo

Programa ofertado para beneficiários do Ceará Sem Fome já capacitou mais de 21 mil pessoas

Agência de Conteúdo DN 28 de Outubro de 2025

Ceará

Enfermeira cearense conquista 1º lugar nacional em congresso de transplantes

A pesquisa científica se destaca em Histocompatibilidade e Imunogenética e foi realizada pelo CEPHRECE

Agência de Conteúdo DN 27 de Outubro de 2025

Ceará

Unifor lança ebook gratuito sobre mercado de trabalho nas engenharias

A publicação também conta com informações sobre os principais diferenciais os cursos de engenharia da instituição

Agência de Conteúdo DN 24 de Outubro de 2025

Negócios

Flash Black Honda Nossamoto traz ofertas exclusivas e antecipa Black Friday

Entre as vantagens anunciadas estão capacete novo, emplacamento grátis e super voucher de R$ 200 para o seguro Honda

Agência de Conteúdo DN 24 de Outubro de 2025

Ceará

Unifametro lança curso de Medicina; inscrições estão abertas

A nova graduação conta com prédio exclusivo, com infraestrutura completa para os estudantes

Agência de Conteúdo DN 24 de Outubro de 2025

Negócios

Feirão da Carmais oferece bônus de R$ 2 mil e pagamento após o Carnaval de 2026

Evento acontece até o fim de outubro em todas as lojas da rede e traz condições especiais, veículos com tanque cheio e ações para o público

Agência de Conteúdo DN 23 de Outubro de 2025

Ceará

Plano de saúde Best Senior amplia parceria com Rede OTO em Fortaleza

Integração com o OTOlab reforça compromisso do plano de saúde com qualidade, tecnologia e atendimento humanizado para o público acima de 44 anos

Agência de Conteúdo DN 23 de Outubro de 2025

Ceará

Conheça o PReVio, programa de prevenção à violência no Ceará

Presente em 10 municípios, programa do Governo do Estado reúne mais de 30 projetos voltados à proteção de jovens, mulheres e comunidades vulneráveis

Agência de Conteúdo DN 22 de Outubro de 2025
1 2 3