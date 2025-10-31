Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto do presidente da Argentina Javier Milei para ilustrar matéria sobre reforço na fronteira do Brasil.

País

Argentina e Paraguai reforçam fronteiras com o Brasil após operação no Rio de Janeiro

O objetivo dos dois países é evitar a entrada de integrantes de organizações criminosas.

Redação e Agência Brasil 30 de Outubro de 2025
Foto de ato em homenagem às vítimas no massacre do Carandiru.

País

Com 121 mortes, operação policial ultrapassa massacre do Carandiru

A ofensiva no Carandiru causou a morte de 111 detentos.

Redação e Agência Brasil 29 de Outubro de 2025
Governador Cláudio Castro. Imagem usada em matéria onde o MPF e DPU exigem explicações sobre operação no Rio de Janeiro.

PontoPoder

MPF e DPU cobram que governador Cláudio Castro explique operação no Rio

Entidades querem saber se foram cumpridas exigências do STF.

Redação e Agência Brasil 29 de Outubro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro para matéria sobre defesa de ex-presidente entrar com recurso no STF para revisão de pena.

PontoPoder

Bolsonaro aponta contradições e solicita revisão de penas em recurso ao STF

A defesa do ex-presidente alega ausência de individualização adequada.

Redação e Agência Brasil 27 de Outubro de 2025
Foto de uma floresta.

Negócios

Como uma taxa sobre super-ricos poderia financiar dívidas climáticas?

Entenda proposta.

Agência Brasil 25 de Outubro de 2025
Na foto aparece o diretor-geral da Polícia Federal brasileira, Andrei Rodrigues, assinando um documento. Ele veste um terno e atrás dele tem um fundo azul.

PontoPoder

Brasil assina tratado da ONU contra o cibercrime

Para PF, pacto fortalece o combate a crimes e a proteção às vítimas.

Agência Brasil e Redação 25 de Outubro de 2025
Imagem de casal homoafetivo, de costas e cobertos pela bandeira LGBTQIAPN+ usada em matéria sobre STF que julgará licença-maternidade para casais gays.

PontoPoder

STF julgará se homens gays em união homoafetiva podem ter licença-maternidade

Corte decidiu reconhecer a repercussão geral da questão.

Redação e Agência Brasil 23 de Outubro de 2025
Imagem mostra membros do Ministério da Saúde durante anúncio do pacote de medidas para ampliar serviços de radioterapia

Ser Saúde

SUS pagará auxílio de até R$ 300 a pacientes que viajam para fazer radioterapia

Iniciativa garante recursos para transporte, alimentação e hospedagem de pacientes em tratamento longe de casa

Redação e Agência Brasil 22 de Outubro de 2025
Cármen Lúcia.

PontoPoder

Com voto de Cármen Lúcia, STF tem maioria para condenar núcleo das fake news da trama golpista

O ministro Luiz Fux abriu divergência e votou para absolver os acusados

Redação e Agência Brasil 21 de Outubro de 2025
Para Alexandre de Moraes, provas confirmam que grupo desempenhou ações essenciais para articular tentativa de golpe

PontoPoder

Moraes e Zanin votam por condenar os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista

Grupo era responsável disseminar ataques ao processo eleitoral

Agência Brasil e Redação 21 de Outubro de 2025
