Imagens de sudaneses deslocados que fugiram de El-Fasher. Os temores aumentaram no Sudão em 28 de outubro, três dias depois que paramilitares tomaram a cidade estratégica de El-Fasher, em meio a relatos de atrocidades em massa e do assassinato de cinco voluntários do Crescente Vermelho em Kordofan.

Mundo

Sudão registra mais de 460 mortos após massacre em hospital

ONU condenou o ataque e o sequestro de seis profissionais de saúde.

Redação e AFP 30 de Outubro de 2025
Foto de camas barricadas na janela de quarto de hotel na Jamaica, por conta do Furacão Melissa.

Mundo

Furacão Melissa: brasileiros fazem barricada com camas em janelas de hotel

O furacão de categoria 5 já teria provocado três mortes na Jamaica.

Redação e AFP 28 de Outubro de 2025
Imagem mostra o presidente da Argentina, Javier Milei, cumprimentando apoiadores na sede do partido governista, La Libertad Avanza, após os resultados das eleições legislativas nacionais de meio de mandato em Buenos Aires, em 26 de outubro de 2025.

Mundo

Partido de Milei vence eleições legislativas na Argentina

Resultado é surpreendente e, segundo presidente, é "ponto de virada".

Redação e AFP 27 de Outubro de 2025
Vídeo

Mundo

Valor de joias roubadas do Louvre é estimado em R$ 550 milhões

Todos os objetos roubados datam do século XIX

Redação e AFP 22 de Outubro de 2025
Julia Wandelt e Madeleine McCann

Mundo

Teste de DNA desmente jovem que dizia ser Madeleine McCann

Julia Wandelt está sendo julgada há duas semanas na Inglaterra

Redação e AFP 21 de Outubro de 2025
pessoas fazendo fila diante da famosa pirâmide do museu do louvre, em paris, um dia após local ser alvo de roubo de joias.

Mundo

Museu do Louvre permanece fechado após roubo de joias

Joias do século XIX foram levadas por criminosos nesse domingo (19)

AFP e Redação 20 de Outubro de 2025
Imagem mostra senadores uruguaio votando em um projeto de lei sobre a eutanásia no Palácio Legislativo em Montevidéu em 15 de outubro de 2025.

Mundo

Uruguai aprova eutanásia; veja outros países com direito à morte assistida

Eutanásia será aplicado em situações específicas

Carol Melo e AFP 16 de Outubro de 2025
Imagem mostra veículos da Cruz Vermelha e caminhões refrigerados, transportando os corpos de 45 palestinos que estavam sob custódia israelense, chegando ao hospital Nasser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2025.

Mundo

Israel diz que um dos corpos devolvidos não é de ex-refém

Hamas já entregou oito cadáveres de supostos sequestrados

Redação e AFP 15 de Outubro de 2025
Michael Eugene Archer

Verso

D'Angelo morre aos 51 anos após luta contra câncer

A família enviou comunicado à imprensa americana confirmando a morte

Redação e AFP 14 de Outubro de 2025
Vídeo

Mundo

Vídeo mostra reencontro de reféns israelenses e familiares; veja

Libertação foi saudada com gritos de alegria e lágrimas em uma praça de Tel Aviv

Redação e AFP 13 de Outubro de 2025
