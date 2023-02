Yahoo anuncia demissão de mil funcionários a partir desta semana

O Yahoo anunciou a demissão de cerca de 1.000 funcionários a partir desta semana, ou seja, cerca de 12% da força de trabalho da empresa. Segundo o anúncio, essa primeira rodada de cortes faz parte de um plano maior para reestruturar a divisão de tecnologia de publicidade.

Segundo o jornal O Globo, a companhia planeja ainda reduzir em quase 50% o número de empregados na unidade de tecnologia de anúncios do Yahoo for Business até o final de 2023, ou mais de 20% da força de trabalho do Yahoo, disse um porta-voz da empresa.

Jim Lanzone, CEO, afirmou que as mudanças anunciadas estão "inteiramente dentro do contexto de criar um plano de negócios melhor para essa divisão daqui para frente”.

Para o empresário, a onda de demissões representa mais uma reestruturação e não está ligada às dificuldades enfrentadas no mercado publicitário em geral. “Teríamos feito essas mudanças mesmo no pico do mercado", acredita.

Na nova divisão da empresa, será criado o Yahoo Advertising, que concentrará as equipes de vendas de anúncios nas propriedades da companhia, incluindo Yahoo Finance, Yahoo News e Yahoo Sports.

Sobre as demissões, o CEO diz que o Yahoo “ainda está contratando agressivamente”, e os funcionários demitidos serão considerados para outras funções na empresa.

CORTES EM OUTRAS GIGANTES DA TECNOLOGIA

No começo de janeiro, a Amazon informou que demitiria 18 mil funcionários, em razão do “cenário econômico incerto”. Dois meses antes, em novembro, a Meta já havia comunicado o desligamento de 11 mil pessoas, que representavam 13% da força de trabalho da empresa.

Comandado pelo bilionário Elon Musk, o Twitter não escapou da crise, e despediu metade de seus 7,5 mil trabalhadores. Outra redução significativa ocorreu no Snapchat, que cortou cerca de 20% de seus contratados.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE