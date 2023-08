Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras, pede demissão do cargo

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr. renunciou ao cargo de CEO nesta segunda-feira (14). A decisão foi tomada cerca de um ano após reassumir o comando da empresa, que foi privatizada em 2022. Ele já tinha se afastado do cargo em janeiro de 2021.

Assim como há dois anos, Wilson alegou motivos pessoais ao Conselho da Administração da Eletrobras. O engenheiro Ivan Monteiro foi nomeado como sucessor.

Conforme o GLOBO, ele chegou a ser presidente da Petrobras durante o governo de Michel Temer, fez carreira no Banco do Brasil, e, em 2009, foi vice-presidência de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores.

Histórico

Wilson Ferreira Junior estava à frente da Eletrobras desde 2017, quando foi nomeado pelo então presidente Michel Temer. O executivo é um dos principais defensores do plano de privatização da estatal, que enfrentou reveses ao longo dos anos e acabou não se concretizando.

No fato relevante, a Eletrobras reconheceu méritos do executivo, como a redução de alavancagem da empresa e a diminuição de custos operacionais com privatizações de distribuidoras e programas de eficiência.

O executivo chegou a se envolver em polêmicas no início da sua gestão. Em junho de 2017, a divulgação de uma conversa de Ferreira Júnior com sindicalistas gerou mal-estar na empresa, depois de o então presidente da companhia se referir a funcionários com adjetivos como "vagabundos."