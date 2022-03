Versatilidade no mercado é diferencial para profissionais da fonoaudiologia

Profissional dedicado a trabalhar com a comunicação e deglutição humana, em todos os ciclos de vida, o fonoaudiólogo atua na promoção, prevenção, avaliação, diagnóstico, habilitação e reabilitação, como também no aperfeiçoamento da voz e padrões de fala. Podem atuar em clínicas, consultórios, universidades, escolas, hospitais, maternidades, unidades básicas de saúde e emissoras de televisão, dentre outros espaços, com objetivos específicos para cada público.

Para Fernanda Sampaio, coordenadora e professora do curso de Fonoaudiologia da Universidade de Fortaleza (Unifor), a comunicação é uma das principais competências exigidas no mercado atualmente, portanto, para o fonoaudiólogo, a profissão apresenta-se com inúmeras possibilidades. Como exemplo, pode-se destacar o crescimento da profissão no atendimento de pacientes pós-covid, que podem vir a desenvolver um distúrbio da deglutição. Portanto, a presença do profissional é importante em equipes multidisciplinares.

“O curso de Fonoaudiologia é para quem quer trabalhar com promoção da saúde, prevenção, avaliação, pesquisa, diagnóstico e tratamento nas diversas áreas, tais como: voz, linguagem oral e escrita, audição, motricidade orofacial, disfagia, fonoaudiologia educacional e saúde coletiva”, explica Fernanda Sampaio.

Entre outros exemplos de atuação do fonoaudiólogo, estão o atendimento e acompanhamento de profissionais da voz, como cantores, professores, jornalistas e atendentes de telemarketing. Atendimento também a pacientes com dificuldade na fala, como gagueira, participação em grupos de discussão para desenvolvimento de políticas públicas, campanhas educativas e realização de palestras fazem parte do cotidiano dos fonoaudiólogos.

No curso da Unifor, o perfil do profissional é generalista, ou seja, a formação do aluno acontece em diversas áreas do conhecimento importantes para a sua profissão. “É importante destacar que apesar de uma forte atuação na área da saúde, o fonoaudiólogo também é um profissional da educação”, pontua a professora.

Atualização constante

Neste ano, a matriz curricular do curso de Fonoaudiologia da Unifor foi atualizada para tornar a graduação alinhada às DCNs e também às demandas do mercado. Desde o início do curso, os estudantes já possuem experiências práticas, além de desenvolverem competências importantes, tanto específicas, como competências gerais, conhecidas como “competências da vida”, que garantem a formação de um profissional de excelência.

A matriz também contempla disciplinas com o enfoque no empreendedorismo, marketing pessoal e oferece oportunidade para o aluno participar da empresa júnior da Unifor, a Cefono. como carga horária de extensão. NA Cefono, os estudantes desenvolvem projetos variados, como forma de potencializar as competências ensinadas em sala de aula.

Legenda: A formação abrange uma série de competências importantes para os profissionais no dia a dia Foto: Robério Castro

A formação do aluno se dá além dos espaços de sala de aula, por isso, as fronteiras do conhecimento são ampliadas em projetos de extensão, como o realizado em parceria com o curso de Odontologia, dentre outros. Desde 2019, o projeto é classificado como um Programa de Responsabilidade Social da Universidade de Fortaleza, que contempla duas importantes áreas do saber, a Fonoaudiologia e Odontologia.

“O programa é dividido em duas grandes áreas: a clínica infantil, com atendimento a pacientes da faixa etária de 4 a 13 anos, e o de prótese dentária, para pacientes adultos. Os alunos são selecionados para participação das atividades desenvolvidas pelo programa, com supervisão da professora durante o semestre e carga horária de 4 horas semanais para cada área”, comenta Fernanda. O programa é coordenado pela profª. Denise Klein.

O curso conta com convênios com hospitais, escolas, empresas de telecomunicação, telemarketing, como forma de ampliar os campos de prática e de estágio importantes para a formação do aluno.

Desde o início do período de pandemia, em 2020, o curso se adaptou às demandas, com a implementação de medidas de segurança para garantir o aprendizado sem riscos. A professora Fernanda Sampaio exemplifica: “desenvolvimento dos conteúdos em plataforma digital, como no caso no Ambiente Virtual - AVA, aulas hibridas, práticas com a utilização de EPIs e protocolos de biossegurança. A partir de 2022, retornamos a presencialidade para todos os nossos módulos”.

Outro espaço de prática para os estudantes é o Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), que oferece tratamento fonoaudiológico gratuito para a comunidade. Em média, mais de 1200 atendimentos são realizados por mês.

Possibilidades de mercado para fonoaudiólogos

• Clínicas

• Consultórios

• Academias

• Escolas

• Hospitais

• Maternidades

• Unidades Básicas de Saúde

• Emissoras de televisão



Áreas de atuação dos fonoaudiólogos

Audiologia

Atua na avaliação da audição e do equilíbrio em todos os ciclos de vida, na reabilitação auditiva, e na seleção e adaptação de aparelhos auditivos.

Linguagem

Atua nos aspectos que envolvem a comunicação oral e escrita, auxiliando pessoas com problemas de expressão e compreensão que possam ter dificuldades na integração social ou profissional. Exemplos: problemas de troca de sons na fala ou dislexia.



Motricidade Orofacial

Promove a habilitação e reabilitação de funções relacionadas à respiração, sucção, mastigação, deglutição, expressão facial e articulação da fala. Exemplos: paralisia facial, língua presa, ronco e apneia.



Voz

Atua nos problemas da voz (disfonias) e no aperfeiçoamento da comunicação oral de profissionais como professores, cantores, vendedores e locutores. Exemplos: acompanhamento de cantores, atores e outros profissionais; rouquidão.



Disfagia

Dedica-se a tratar a disfagia, que é uma alteração do ato de engolir alimentos ou saliva, habilitando ou reabilitando essa função no paciente. Exemplos: tosse, engasgo ou falta de ar durante a alimentação, dificuldade de mastigação e dor para engolir.



Fluência

Colabora para a melhoria da organização da fala quando há ocorrências de repetições, bloqueios ou prolongamento de sons. Exemplos: gagueira e fala rápida.



Saúde Coletiva

Trabalha na promoção da saúde fonoaudiológica e prevenção de problemas da comunicação em nível coletivo, atuando de forma interdisciplinar com outras especialidades. Exemplos: elaboração de políticas públicas



Fonoaudiologia educacional

Atua na área educacional e presta assessoria e consultoria em todos os níveis de escolaridade, em qualquer modalidade de ensino. Exemplos: transtornos de aprendizado; Educação Especial Inclusiva



Gerontologia

Promove a saúde do idoso, dedicando-se à prevenção, diagnóstico, habilitação e reabilitação de distúrbios ligados à audição, equilíbrio, fala, linguagem, deglutição, motricidade orofacial e voz das pessoas nessa faixa etária. Exemplos: perda auditiva por envelhecimento e auxílio em doenças degenerativas.



Fonoaudiologia neurofuncional

Trabalha na habilitação e reabilitação de pacientes com alterações neurofuncionais, visando diminuir as sequelas de danos ao Sistema Nervoso Central ou Periférico. Exemplos: AVC, Mal de Parkinson.



Fonoaudiologia do trabalho

Atua com a promoção de mudanças na organização do trabalho para a melhoria da saúde do trabalhador, em especial com a audição e com o uso da voz. Exemplos: campanhas educativas e palestras de conscientização.



Neuropsicologia

Avalia, trata e previne distúrbios da comunicação relacionados à cognição e funcionamento do cérebro. Exemplos: Mal de Alzheimer e déficit de atenção.



Perícia fonoaudiológica

Pode atuar como perito nas esferas judicial, extrajudicial, administrativa e securitária, utilizando os conhecimentos da Fonoaudiologia para emissão de laudos e investigações relacionadas à comunicação humana. Exemplos: identificação de voz em gravações e reconhecimento de face em câmeras de videomonitoramento.



Fonoaudiologia hospitalar

Realiza procedimentos fonoaudiológicos de acordo com a doença-base do paciente no âmbito hospitalar. Exemplos: sequelas de acidentes e procedimentos cirúrgicos complexos



Fonte: corpo docente da Universidade de Fortaleza (Unifor) e Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. Material elaborado pela Unifor.



Pensando em cursar Fonoaudiologia? Conheça o curso da Unifor

