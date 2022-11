Venda do Centro Universitário 7 de Setembro (Uni7) é aprovada sem restrições pelo Cade

A venda do Centro Universitário 7 de Setembro (Uni7) foi aprovada "sem restrições" pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), na noite desta quarta-feira (23). Após o pagamento, a instituição será do grupo recifense Ser Educacional.

Conforme o despacho do Cade, houve a decisão pela "aprovação sem restrições do presente ato de concentração". A compra foi anunciada em julho deste ano, mas a venda precisou ser submetida para aprovação do conse.

Venda por R$ 10 milhões

A transação inclui a venda de 100% do capital social de uma nova sociedade a ser constituída pela Educadora Sete de Setembro Ltda.

O centro universitário foi vendido por R$ 10 milhões, dos quais R$ 5 milhões serão pagos à vista, na data de fechamento da transação e o restante em três parcelas anuais sucessivas.

Ser Educacional Grupo recifense "Com mais de 20 anos de atuação no ensino superior brasileiro, a UNI7 é uma das instituições de ensino mais renomadas e tradicionais de Fortaleza"

"O Centro Universitário 7 de Setembro registrou receita líquida de aproximadamente R$18.000.000,00 (dezoito milhões de Reais) nos últimos doze meses e possui cerca de 1.600 alunos matriculados em seus cursos de graduação de Ensino Híbrido, com destaque para os cursos de Direito, Administração, Engenharias e Psicologia", informou o Ser Educacional no fato relevante.