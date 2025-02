Veja o resultado da Tele Sena Semanal deste domingo, 23 de fevereiro

O SBT divulga neste domingo (23) o resultado do 40° sorteio da Tele Sena Semanal, com mais de R$ 2 milhões em prêmios. As dezenas serão atualizadas nesta matéria após o sorteio.

Veja o resultado:

1ª RODADA: 23/02/2025

02 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

2ª RODADA: 23/02/202501

03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 21 - 23 - 24 - 25

Giro da semana:

1º SORTEIO (R$ 100): 0267

2º SORTEIO (R$ 500): 3688

3º SORTEIO (R$ 1.000): 00764

4º SORTEIO (R$ 10.000: 201365

Como apostar pela Internet?

Quem deseja apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito. Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".