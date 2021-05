Veja o que funciona no Ceará a partir de hoje (3) com novo decreto de isolamento

Começou a valer nesta segunda-feira (3) o novo decreto estadual com medidas para controlar a disseminação da Covid-19 no Ceará. Conforme anunciou o governador Camilo Santana na sexta-feira (30), atividades econômicas e religiosas não essenciais já liberadas poderão funcionar aos fins de semana e o Estado não terá mais ilockdown no sábado e domingo.

As regras de funcionamento dos serviços de segunda a sexta-feira continuam as mesmas do decreto anterior, em vigor até domingo (2). O toque de recolher de 20h às 5h também continua valendo em todas as 184 cidades nos dias de semana.

Aos fins de semana, os horários de funcionamento são reduzidos e o toque de recolher começa uma hora mais cedo, vigorando de 19h às 5h.

Vejas as regras

Aulas presenciais até o nono ano, com 40% da capacidade;

Comércio e serviços de rua funcionam com 40% da capacidade, de 10h às 16h;

Shoppings e praças de alimentação dentro deles funcionam com 40% da capacidade, de 12h às 18h;

Academias funcionam com 25% da capacidade, de 6h às 18h, e por horário marcado;

Restaurantes funcionam com 40% da capacidade, de 10h às 16h, com limite de seis pessoas por mesa e permissão de música (sem espaço para dança);

Barracas de praia funcionam com 40% da capacidade, de 10h às 16h, como restaurantes e com piscinas e parques aquáticos proibidos;

Buffets podem funcionar como restaurantes, com 40% da capacidade, de 10h às 16h;

Igrejas e templos podem funcionar com 25% da capacidade, até as 20h;

Construção civil inicia as atividades às 7h;

Autoescolas podem ministrar aulas práticas de 6h às 18h, com agendamento prévio;

Festas, eventos sociais e aglomerações de qualquer natureza permanecem proibidos;

O uso dos espaços comuns e equipamentos de lazer em condomínios de praia e veraneio permanece proibido;

Cinemas, museus, teatros e parques aquáticos continuam fechados;

Veja os horários válidos nos fins de semana

Comércio de ruas e serviços, como restaurantes e barracas de praia, funcionam das 10h às 15h;

Shoppings, incluindo praça de alimentação, funcionam das 12 às 17h;

Celebrações religiosos presenciais só podem ocorrer até 17h;

Academias podem abrir de 6h às 15h; apenas as situadas em shoppings funcionam até às 17h;

Toque de recolher

O Ceará tem toque de recolhe, de 20h às 5h, de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana, a medida vale de 19h às 5h. Deslocamentos só são permitidos em casos de atividades e itinerários considerados essenciais.

Veja serviços que permitem circulação no toque de recolher:

Serviços públicos essenciais;

Farmácias;

Indústria;

Supermercados/congêneres;

Postos de combustíveis;

Hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e veterinários de emergência;

Laboratórios de análises clínicas;

Segurança privada;

Imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;

Funerárias.

O toque de recolher foi instituído no Ceará em 18 de fevereiro, para diminuir a contaminação pela Covid-19, visto que o cenário era de agravamento da doença. Com o decreto de lockdown, a medida também acabou sendo incorporada, dado que o isolamento rígido veda circulações em vias e espaços públicos sem justificativa essencial.