Veja o que funciona hoje em Fortaleza, último domingo de lockdown

O Ceará está em regime de isolamento social rígido neste fim de semana, conforme decreto estadual válido até este domingo (2). A medida consta em documento publicado em 25 de abril no Diário Oficial e visa conter a disseminação da Covid-19.

Com o lockdown, somente os estabelecimentos que oferecem serviços essenciais podem operar com expediente presencial, como setores de venda de alimentos, de atenção à saúde e de abastecimento de veículos.

VEJA OS SERVIÇOS QUE ABREM NESTE DOMINGO (2)

Serviços públicos essenciais;

Farmácias;

Supermercados/congêneres;

Indústria;

Postos de combustíveis;

Hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e veterinários de emergência;

Laboratórios de análises clínicas;

Segurança privada;

Imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;

Funerárias.

NÃO FUNCIONAM NESTE DOMINGO:

Comércio de rua e serviços;

Shoppings;

Restaurantes;

Ensino infantil e fundamental de escolas;

Igrejas;

Academias.

A única exceção prevista no decreto é para restaurantes de hotéis, pousadas e congêneres, que poderão abrir exclusivamente para o "atendimento de hóspedes, identificados física e individualmente", cabendo a eles a responsabilidade pelo controle.



Os estabelecimentos que vendem refeições e o comércio de rua e serviços podem operar, porém, apenas por sistema de delivery. Instituições religiosas podem realizar celebrações com transmissão virtual, sem a presença do público.

Novas medidas

Conforme anunciou o governador Camilo Santana na última sexta-feira (30), as atividades econômicas e religiosas serão permitidas nos fins de semana, a partir dos próximos sábado (8) e domingo (9). Veja as regras do novo decreto.

A partir da próxima semana e respeitando a capacidade determinada em decreto, comércio de rua, restaurantes e barracas de praia poderão abrir das 10h às 15h aos sábados e domingos. Os shoppings funcionarão das 12h às 17h, incluindo praça de alimentação.

Os templos religiosos poderão fazer celebrações até as 17h. Aos sábados e domingos, haverá toque de recolher a partir das 19 horas.