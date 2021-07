Veja horário de funcionamento de shoppings, comércio e restaurantes neste fim de semana no Ceará

O lockdown em todo o Ceará vigorou entre 13 de março e 12 de abril. Desde então, as flexibilizações começaram a ocorrer e chegam à fase de maior relaxamento das medidas neste fim de semana.

No último dia 23, o governador Camilo Santana (PT) anunciou a liberação de eventos sociais para 100 e 200 pessoas em ambientes fechados e abertos, respectivamente. O novo decreto também prevê a reabertura de teatros e a ampliação do horário do setor de alimentação fora do lar.

O decreto foi publicado no sábado (24) e segue em vigor até 8 de agosto. O toque de recolher continua valendo em todo o Estado, de meia-noite às 5h.

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h (sábado) e 12h às 21h (domingo)

Praça de alimentação: 10h às 22h (sábado) e 11h às 22h (domingo)

Clínica SiM: 7h às 18h (sábado) e fechada aos domingos

Lotérica: 10h às 21h (sábado) e 13h às 20h (domingo)

Oftalmoclínica: 10 às 18h (sábado) e fechada aos domingos

PrevSaúde: 10h às 18h (sábado) e fechado aos domingos

Smart Fit: 8h às 17h (sábados) e 8h às 14h (domingos)

Super Lagoa: 7h às 22h30 (segunda a domingo)

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques: 10h às 22h (sábado) e 13h às 21h (domingo)

Praça de alimentação: 10h às 22h (sábado) e 11h às 21h (domingo)

Clínica SantaMed: 7h às 19h (sábado) e 13h às 19h (domingo)

Clínica Vacinart: 8h às 20h (sábado) e 12h às 17h (domingo)

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h (sábado) e 13h às 21h (domingo)

Lojas Americanas: 10h às 22h (sábado) e 12h às 21h (domingo)

Lotérica: 10h às 21h (sábado) e fechada aos domingos

Shopping Parangaba

Lojas e quiosques: 10h às 22h (sábados) e 13h às 21h (domingos)

Praça de alimentação: 10h às 22h (sábados) e 11h às 22h (domingos)

Shopping Benfica

Lojas e quiosques: 10h às 22h (sábado) e 13 às 21h (domingo)

Praça de alimentação: 10 às 22h (sábado) e 11h30 às 22h (domingo)

Mercadinhos São Luiz: 7h às 22h (sábado e domingo)

Clínica Liv: 7h às 12h (sábado)

Clínica odontológica Prevtop 9h às 12h (sábado)

Cinemas Benfica: 12h15 às 20h15 (sábado e domingo)

Shoppings RioMar Fortaleza e Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22h (sábado) e 13h às 21h (domingos)

Praça de alimentação: 10h às 22h (sábado) e 10h30 às 22h (domingos)

Restaurantes: 10h às 23h (sábados e domingos)

Plataformas de vendas RioMar Online: 10h às 21h (RioMar Fortaleza) e 10h às 21h (RioMar Kennedy)

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h (sábado) e 13h às 21h (domingo)

Praça de alimentação: 10h às 22h (sábado) e 11h às 22h (domingo)

Caixa Econômica Federal: fechada aos fins de semana

Clínica SiM: 7h às 18h (sábado) e fechada aos domingos

Smart Fit: 8h às 17h (sábado) e 8h às 14h (domingo)

North Shopping Maracanaú

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h (sábado) e 13h às 21h (domingos)

Caixa Aqui: 8h às 14h (sábado) e fechada aos domingos

Caixa Econômica Federal: fechada aos finais de semana

Clínica SiM: 7h às 14h (sábado) e fechada aos domingos

Clínica Nest: 7h as 20h (sábado) e fechada aos domingos

Detran: fechado aos fins de semana

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h (sábado) e 10h às 21h (domingo)

Lojas Americanas: 10h às 22h (sábado) e 12h às 21h (domingo)

Smart Fit: 8h às 17h (sábado) e 8h às 14h (domingo)

Centro Fashion

Sábado: 10h às 19h

Domingo: fechado

Eventos sociais

Os eventos sociais passam a ser liberados, com limite de público de 100 pessoas em ambientes fechados e 200 em locais abertos.

De acordo com o decreto, esses eventos devem observar "controle rigoroso do acesso, só admitindo o ingresso de pessoas já vacinadas com duas doses ou com comprovação de testagem negativa para a Covid-19 (exame de antígeno ou RT-PCR) em exame realizado no prazo máximo de até 48 horas antes do evento".

Restaurantes e barracas de praia

Os restaurantes estão liberados a funcionar das 9h às 23h. Já as barracas de praia podem abrir às 8h e encerrar às 23h.

Os restaurantes localizados em shoppings possuem horário diferenciado, começando o expediente às 10h e encerrando como os demais do setor, às 23h.

Piscinas e parques aquáticos

Além da liberação desses espaços, outra mudança do último decreto foi a ampliação da capacidade de público em áreas comuns de condomínios e parques aquáticos associados a empreendimentos hoteleiros.

As piscinas e áreas adjacentes, cuja utilização antes era limitada a 20% da capacidade, tiveram a capacidade ampliada para 30%. Os parques aquáticos estão permitidos a atender 50% do público total.

Veja os horários:

Restaurantes podem funcionar até as 23h

Comércio de rua pode funcionar das 9h às 19h

Barracas de praia funcionam das 8h até as 23h

Teatros reabrem (seguindo as mesmas regras dos cinemas)

Eventos estão liberados para 100 pessoas em ambientes fechados e 200 pessoas em ambientes abertos

Toque de recolher de meia-noite às 5h

Em condomínios, as piscinas e áreas adjacentes têm capacidade de 30%

e áreas adjacentes têm capacidade de 30% Em parques aquáticos associados a empreendimentos hoteleiros, a capacidade de atendimento é de 50%

Cautela

As medidas foram relaxadas, mas o momento ainda é de muita cautela. Nesta quinta-feira (29), a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) informou que quatro casos da variante Delta da Covid-19 foram identificados no Ceará.

Os viajantes, oriundos do Rio de Janeiro, foram testados entre os dias 19 e 21 de julho, no Aeroporto de Fortaleza. São três mulheres e um homem, com idades entre 22 e 26 anos. A pasta informa que os casos - os primeiros confirmados no Estado - e seus respectivos contatos são monitorados.

O pesquisador Fábio Miyajima, coordenador da Rede Genômica da Fiocruz Ceará, frisou a necessidade de evitar aglomerações e manter o uso da máscara de proteção. O foco é impedir a transmissão comunitária como houve com variante brasileira do coronavírus, a P1. A transmissão comunitária é quando o vírus está mais disseminado e já não é possível rastrear o caso que originou as infecções

“Saímos de um modelo passivo, reativo para um proativo, mais em tempo real. Se tivéssemos essas mesmas condições quando a variante P1 foi introduzida no Ceará, talvez, estivéssemos numa situação melhor”, avaliou.

“Mas não temos como voltar no tempo. Estamos tentando aprender, realizando um monitoramento mais ativo e o rastreio para que se evite a transmissão comunitária e que se espalhe pelos municípios e bairros da Capital”, completou.