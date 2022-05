Veja em qual cidade do Ceará a gasolina ultrapassa R$ 8 e onde o preço é mais barato

O litro da gasolina comum no Ceará está com preço máximo de R$ 8,20, segundo apontou pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com período entre 1º e 7 de maio. O maior valor do combustível, mais uma vez, foi registrado no município de Crateús, a 185 quilômetros da Capital, Fortaleza.

O preço mais barato do litro no Estado foi registrado em Fortaleza, onde o combustível está custando, no valor mínimo apontado pela pesquisa a R$ 6,950.

Na maior parte do Ceará, assim como no fim de abril deste ano, a média máxima varia entre R$ 7,80 e R$ 7,90.

Na Capital

Enquanto isso, em Fortaleza, os menores preços registrado estão nos bairros de Fátima e na Parangaba. Nesses locais, o listro pode custar entre R$ 6,95 e R$ 6,99.

Entretanto, nos demais locais, só é possível comprar gasolina por valores acima de R$ 7.

Média no Nordeste

No Ceará, o preço médio do litro de gasolina comum está em R$ 7,64, conforme a ANP. O valor médio mais caro continua sendo aplicado no Piauí (R$ 8,13), assim como no boletim anterior.

Os valores dos combustíveis continuam a subir desde o reajuste de 18,8% no preço da gasolina, anunciado no mês de março pela Petrobras.

