Veja as loterias acumuladas desta segunda-feira (01/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta segunda-feira (1), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Dupla-Sena e Super Sete acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 21,5 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Dupla-Sena: R$ 6,5 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (3);

Super Sete: R$ 550 mil; próximo sorteio na quarta-feira (3);

Quina: R$ 10,5 milhões; próximo sorteio na terça-feira (2);

Lotomania: R$ 4 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (3).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Dupla-Sena 2854

Premiação - 1º Sorteio

Números sorteados: 21-23-27-28-29-36

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

35 apostas ganhadoras R$ 3.321,34

4 acertos

1.246 apostas ganhadoras R$ 106,62

3 acertos

20.231 apostas ganhadoras R$ 3,28

Premiação - 2º Sorteio

Números sorteados: 02-08-09-31-42-44

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

15 apostas ganhadoras R$ 6.974,83

4 acertos

1.019 apostas ganhadoras R$ 130,37

3 acertos

20.672 apostas ganhadoras R$ 3,21

Super Sete 740

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 12.136,79

5 acertos

16 apostas ganhadoras, R$ 2.167,28

4 acertos

425 apostas ganhadoras, R$ 81,59

3 acertos

4.068 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Quina 6815

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

58 apostas ganhadoras, R$ 9.170,80

3 acertos

4.440 apostas ganhadoras, R$ 114,09

2 acertos

113.573 apostas ganhadoras, R$ 4,46

Lotomania 2817

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

Não houve acertador

18 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 2.880,48

17 acertos

524 apostas ganhadoras, R$ 302,34

16 acertos

3210 apostas ganhadoras, R$ 49,35

15 acertos

14130 apostas ganhadoras, R$ 11,21

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 122.422,62

Como apostar na Dupla-Sena, Super Sete, Quina e Lotomania:

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.