Veja as loterias acumuladas desta segunda-feira (01/09) e os prêmios dos próximos sorteios
Quina, Lotomania, Dupla-Sena e Super Sete acumularam
Na noite desta segunda-feira (1), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Dupla-Sena e Super Sete acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 21,5 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
Dupla-Sena: R$ 6,5 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (3);
Super Sete: R$ 550 mil; próximo sorteio na quarta-feira (3);
Quina: R$ 10,5 milhões; próximo sorteio na terça-feira (2);
Lotomania: R$ 4 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (3).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Dupla-Sena 2854
Premiação - 1º Sorteio
Números sorteados: 21-23-27-28-29-36
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
35 apostas ganhadoras R$ 3.321,34
4 acertos
1.246 apostas ganhadoras R$ 106,62
3 acertos
20.231 apostas ganhadoras R$ 3,28
Premiação - 2º Sorteio
Números sorteados: 02-08-09-31-42-44
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
15 apostas ganhadoras R$ 6.974,83
4 acertos
1.019 apostas ganhadoras R$ 130,37
3 acertos
20.672 apostas ganhadoras R$ 3,21
Super Sete 740
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 12.136,79
5 acertos
16 apostas ganhadoras, R$ 2.167,28
4 acertos
425 apostas ganhadoras, R$ 81,59
3 acertos
4.068 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Quina 6815
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
58 apostas ganhadoras, R$ 9.170,80
3 acertos
4.440 apostas ganhadoras, R$ 114,09
2 acertos
113.573 apostas ganhadoras, R$ 4,46
Lotomania 2817
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
Não houve acertador
18 acertos
55 apostas ganhadoras, R$ 2.880,48
17 acertos
524 apostas ganhadoras, R$ 302,34
16 acertos
3210 apostas ganhadoras, R$ 49,35
15 acertos
14130 apostas ganhadoras, R$ 11,21
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 122.422,62
Como apostar na Dupla-Sena, Super Sete, Quina e Lotomania:
Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.