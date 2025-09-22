Veja as loterias acumuladas desta segunda (22/09) e os prêmios dos próximos sorteios
Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e Quina acumularam
Na noite desta segunda-feira (22), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa.
Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e Quina acumul aram. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a mais de R$ 24 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
- Lotomania: R$ 6,7 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (24);
- Dupla Sena: R$ 11,8 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (24);
- Super Sete: R$ 1,45 milhão; próximo sorteio na quarta-feira (24);
- Quina: R$ 4,5 milhões; próximo sorteio na terça-feira (23).
Como apostar na Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e Quina:
Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.
Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.