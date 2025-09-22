Diário do Nordeste
Veja as loterias acumuladas desta segunda (22/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e Quina acumularam

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Dois apostadores numa casa lotérica
Legenda: Os prêmios para os próximos sorteios chegam a mais de R$ 24 milhões.
Foto: Wilson Dias / Agência Brasil.

Na noite desta segunda-feira (22), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa.

Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e Quina acumul aram. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a mais de R$ 24 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

  • Lotomania: R$ 6,7 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (24);
  • Dupla Sena: R$ 11,8 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (24);
  • Super Sete: R$ 1,45 milhão; próximo sorteio na quarta-feira (24);
  • Quina: R$ 4,5 milhões; próximo sorteio na terça-feira (23).

Como apostar na Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e Quina:

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

