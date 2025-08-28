Veja as loterias acumuladas desta quarta (28/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta quinta-feira (28), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 19,5 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina: R$ 2,2 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (29);

Timemania: R$ 19,5 milhões; próximo sorteio no sábado (30);

Dia de Sorte: R$ 1,2 milhão; próximo sorteio no sábado (30);

Mega-Sena: R$ 8 milhões; próximo sorteio no sábado (30).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Quina 6812

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

75 apostas ganhadoras, R$ 4.323,54

3 acertos

3.676 apostas ganhadoras, R$ 84,01

2 acertos

81.165 apostas ganhadoras, R$ 3,80

Timemania 2287

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

8 apostas ganhadoras, R$ 31.378,16

5 acertos

264 apostas ganhadoras, R$ 1.358,36

4 acertos

4.673 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

42.576 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

OPERARIO /PR

10.688 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Dia de Sorte 1108

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

75 apostas ganhadoras, R$ 1.816,83

5 acertos

2.274 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

26.190 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Julho

62.155 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Mega-Sena 2907

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

22 apostas ganhadoras, R$ 49.173,21

4 acertos

1.245 apostas ganhadoras, R$ 1.432,29

Como apostar na Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena:

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Dia de Sorte: a aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.