Veja as loterias acumuladas desta quarta (28/08) e os prêmios dos próximos sorteios
Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam
Na noite desta quinta-feira (28), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 19,5 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
Quina: R$ 2,2 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (29);
Timemania: R$ 19,5 milhões; próximo sorteio no sábado (30);
Dia de Sorte: R$ 1,2 milhão; próximo sorteio no sábado (30);
Mega-Sena: R$ 8 milhões; próximo sorteio no sábado (30).
Veja também
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Quina 6812
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
75 apostas ganhadoras, R$ 4.323,54
3 acertos
3.676 apostas ganhadoras, R$ 84,01
2 acertos
81.165 apostas ganhadoras, R$ 3,80
Timemania 2287
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
8 apostas ganhadoras, R$ 31.378,16
5 acertos
264 apostas ganhadoras, R$ 1.358,36
4 acertos
4.673 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
42.576 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
OPERARIO /PR
10.688 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Dia de Sorte 1108
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
75 apostas ganhadoras, R$ 1.816,83
5 acertos
2.274 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
26.190 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Julho
62.155 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Mega-Sena 2907
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
22 apostas ganhadoras, R$ 49.173,21
4 acertos
1.245 apostas ganhadoras, R$ 1.432,29
Como apostar na Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena:
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.
Dia de Sorte: a aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.
Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.