Veja as loterias acumuladas desta quarta (27/08) e os prêmios dos próximos sorteios
Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Super Sete e +Milionária acumularam
Na noite desta quarta-feira (27), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Super Sete e +Milionária acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 150 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
Quina: R$ 1,4 milhão; próximo sorteio na quinta-feira (28);
Dupla-Sena: R$ 5,5 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (29);
Lotomania: R$ 2,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (29);
Super Sete: R$ 350 mil; próximo sorteio na sexta-feira (29);
+Milionária: R$ 150 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (27).
Veja também
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Quina 6811
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
41 apostas ganhadoras, R$ 6.640,40
3 acertos
3.116 apostas ganhadoras, R$ 83,21
2 acertos
66.738 apostas ganhadoras, R$ 3,88
Dupla-Sena 2852
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
16 apostas ganhadoras R$ 6.261,78
4 acertos
847 apostas ganhadoras R$ 135,18
3 acertos
17.741 apostas ganhadoras R$ 3,22
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
18 apostas ganhadoras R$ 5.009,43
4 acertos
831 apostas ganhadoras R$ 137,78
3 acertos
15.954 apostas ganhadoras R$ 3,58
Lotomania 2815
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 49.439,25
18 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 3.340,49
17 acertos
454 apostas ganhadoras, R$ 272,24
16 acertos
2581 apostas ganhadoras, R$ 47,88
15 acertos
10825 apostas ganhadoras, R$ 11,41
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete 738
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 4.549,30
5 acertos
32 apostas ganhadoras, R$ 812,37
4 acertos
413 apostas ganhadoras, R$ 62,94
3 acertos
3.658 apostas ganhadoras, R$ 5,00
+Milionária 280
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96
4 acertos + 2 trevos
119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03
3 acertos + 2 trevos
2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
148935 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como apostar na Quina, Dupla-Sena, Lotomania e Super Sete:
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.
Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.
+Milionária: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.