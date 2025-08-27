Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja as loterias acumuladas desta quarta (27/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Super Sete e +Milionária acumularam

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Senhor apostando em loterias
Legenda: Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 150 milhões
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Na noite desta quarta-feira (27), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Super Sete e +Milionária acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 150 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina: R$ 1,4 milhão; próximo sorteio na quinta-feira (28);
Dupla-Sena: R$ 5,5 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (29);
Lotomania: R$ 2,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (29);
Super Sete: R$ 350 mil; próximo sorteio na sexta-feira (29);
+Milionária: R$ 150 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (27).

Veja também

teaser image
Negócios

Saiba quantas pessoas ganharam no sorteio da Lotofácil da Independência de 2024

teaser image
Negócios

Febre do morango do amor perde força e preço da fruta cai 50% na Grande Fortaleza

teaser image
Negócios

Sefaz inicia cadastro e se reúne com empresas para definir auxílio contra o tarifaço no Ceará

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Quina 6811

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
41 apostas ganhadoras, R$ 6.640,40

3 acertos
3.116 apostas ganhadoras, R$ 83,21

2 acertos
66.738 apostas ganhadoras, R$ 3,88

Dupla-Sena 2852

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
16 apostas ganhadoras R$ 6.261,78

4 acertos
847 apostas ganhadoras R$ 135,18

3 acertos
17.741 apostas ganhadoras R$ 3,22

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
18 apostas ganhadoras R$ 5.009,43

4 acertos
831 apostas ganhadoras R$ 137,78

3 acertos
15.954 apostas ganhadoras R$ 3,58

Lotomania 2815

20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 49.439,25

18 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 3.340,49

17 acertos
454 apostas ganhadoras, R$ 272,24

16 acertos
2581 apostas ganhadoras, R$ 47,88

15 acertos
10825 apostas ganhadoras, R$ 11,41

0 acertos
Não houve acertador

Super Sete 738

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 4.549,30

5 acertos
32 apostas ganhadoras, R$ 812,37

4 acertos
413 apostas ganhadoras, R$ 62,94

3 acertos
3.658 apostas ganhadoras, R$ 5,00

+Milionária 280

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96

4 acertos + 2 trevos
119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03

3 acertos + 2 trevos
2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
148935 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como apostar na Quina, Dupla-Sena, Lotomania e Super Sete:

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

+Milionária: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Senhor apostando em loterias
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quarta (27/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Super Sete e +Milionária acumularam

Redação
Há 56 minutos
foto de unidade da Rede Assaí Atacadista
Papo Carreira

Rede Assaí Atacadista abre 160 vagas de emprego em lojas no Ceará; saiba como se inscrever

Entre as principais oportunidades oferecidas estão os cargos de operador de loja e operador de caixa

Redação
27 de Agosto de 2025
Cartelas de Lotofácil da Independência
Negócios

Saiba quantas pessoas ganharam no sorteio da Lotofácil da Independência de 2024

No ano passado, duas apostas de Fortaleza acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência

Redação
27 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5995, desta quarta-feira (27/08); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6811, desta quarta-feira (27/08); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2815 – Sorteio de quarta-feira, 27/08; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2815 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2852 de hoje, quarta-feira, 27/08; prêmio é de R$ 5,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2852 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,0 milhões.

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 738 - Sorteio de quarta-feira, 27/08; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 738 em 27/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 280 de hoje 27/08; prêmio é de R$ 148,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (27/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (27/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
27 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Jaguaruana promove Festival do Camarão do Vale do Jaguaribe

Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC) pretende reunir 15 mil pessoas em cada dia do evento

Egídio Serpa
27 de Agosto de 2025
Foto que contém vista aérea do Porto do Pecém
Negócios

Sefaz inicia cadastro e se reúne com empresas para definir auxílio contra o tarifaço no Ceará

Reunião ocorre com representantes de diversos segmentos

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues
27 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Indústria da construção reduz intenção de investimento

É reflexo da alta taxa de juros que pressiona o ambiente de crédito, como revela a última sondagem feita pela CNI

Egídio Serpa
27 de Agosto de 2025
Alunas de curso de gastronomia
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre mais de 7 mil vagas para cursos gratuitos de gastronomia

Inscrições estão abertas. Cursos fazem parte do programa Autonomia Econômica, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva

Redação
27 de Agosto de 2025
Prova de concurso
Papo Carreira

Prefeitura de Beberibe divulga edital de concurso público com 255 vagas e salários de até R$ 4 mil

As oportunidades contemplam cargos em todos os níveis de escolaridade

Renato Bezerra
27 de Agosto de 2025
Imagem de um apostador da lotofácil
Negócios

Lotofácil da Independência: apostas para o concurso especial começam nesta quarta-feira (27)

Prêmio será de R$ 220 milhões, o maior já registrado na história da modalidade

Redação
27 de Agosto de 2025
Rochas ornamentais
Victor Ximenes

Por que esta pequena cidade do Ceará é líder na exportação de pedras de luxo

Uruoca concentra jazidas de quartzito de alta qualidade e responde por mais de um terço das vendas externas do setor no Estado

Victor Ximenes
27 de Agosto de 2025
Bandeja de morangos grandes
Negócios

Febre do morango do amor perde força e preço da fruta cai 50% na Grande Fortaleza

Doceiras oferecem variações do produto para compensar queda nas vendas

Paloma Vargas
27 de Agosto de 2025
Imagem mostra mão masculina segurando bilhetes da loteria +milionária, com casa lotérica ao fundo, ilustrando loterias da caixa com sorteio no dia 27 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quarta-feira (27/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 148 milhões o mais alto deles

Carol Melo
27 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Casa dos Ventos: investimento de R$ 175 bilhões gera dúvidas

Um líder industrial e um executivo de multinacional lembram que será quatro vezes mais do que orçamento do Governo do Ceará

Egídio Serpa
27 de Agosto de 2025
Trabalhador sentado na escada
Delania Santos

Quiet Cracking: o custo invisível do silêncio no trabalho

Delania Santos
27 de Agosto de 2025
Veja as loterias acumuladas desta segunda (26/08) e os prêmios dos próximos sorteios
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta terça-feira (26/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Timemania, Lotofácil e Dupla-Sena acumularam

Redação
26 de Agosto de 2025
Cartelas de Mega-Sena
Negócios

Aposta única acerta seis dezenas da Mega-Sena e ganhador leva mais de R$ 33 milhões

Saiba como participar do sorteio

Redação
26 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2286 de hoje, 26/08; prêmio é de R$ 18,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1107 de hoje, 26/08; prêmio é de R$ 580 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6810, desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 14,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2906 desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 35,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3479, desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025