Veja as loterias acumuladas desta quarta (27/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta quarta-feira (27), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Super Sete e +Milionária acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 150 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina: R$ 1,4 milhão; próximo sorteio na quinta-feira (28);

Dupla-Sena: R$ 5,5 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (29);

Lotomania: R$ 2,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (29);

Super Sete: R$ 350 mil; próximo sorteio na sexta-feira (29);

+Milionária: R$ 150 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (27).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Quina 6811

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

41 apostas ganhadoras, R$ 6.640,40

3 acertos

3.116 apostas ganhadoras, R$ 83,21

2 acertos

66.738 apostas ganhadoras, R$ 3,88

Dupla-Sena 2852

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

16 apostas ganhadoras R$ 6.261,78

4 acertos

847 apostas ganhadoras R$ 135,18

3 acertos

17.741 apostas ganhadoras R$ 3,22

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

18 apostas ganhadoras R$ 5.009,43

4 acertos

831 apostas ganhadoras R$ 137,78

3 acertos

15.954 apostas ganhadoras R$ 3,58

Lotomania 2815

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 49.439,25

18 acertos

37 apostas ganhadoras, R$ 3.340,49

17 acertos

454 apostas ganhadoras, R$ 272,24

16 acertos

2581 apostas ganhadoras, R$ 47,88

15 acertos

10825 apostas ganhadoras, R$ 11,41

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete 738

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 4.549,30

5 acertos

32 apostas ganhadoras, R$ 812,37

4 acertos

413 apostas ganhadoras, R$ 62,94

3 acertos

3.658 apostas ganhadoras, R$ 5,00

+Milionária 280

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96

4 acertos + 2 trevos

119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03

3 acertos + 2 trevos

2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

148935 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como apostar na Quina, Dupla-Sena, Lotomania e Super Sete:

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

+Milionária: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.