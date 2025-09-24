Diário do Nordeste
Veja as loterias acumuladas desta quarta (24/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e + Milionária acumularam

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Legenda: Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 165 milhões.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Na noite desta quarta-feira (24), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e + Milionária acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 165 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

  • Quina: R$ 5,8 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (25);
  • Lotomania: R$ 7,5 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (26);
  • Dupla Sena: R$ 12,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (26);
  • Super Sete: R$ 1,5 milhão; próximo sorteio na sexta-feira (26);
  • + Milionária: R$ 165 milhões; próximo sorteio no sábado (27).

Como apostar na Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e + Milionária:

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

+Milionária: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3495 e levam mais de R$ 1,1 milhão cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (25)

Redação
Há 1 hora
