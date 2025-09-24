Veja as loterias acumuladas desta quarta (24/09) e os prêmios dos próximos sorteios

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Na noite desta quarta-feira (24), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e + Milionária acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 165 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina : R$ 5,8 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (25);

: R$ 5,8 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (25); Lotomania : R$ 7,5 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (26);

: R$ 7,5 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (26); Dupla Sena : R$ 12,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (26);

: R$ 12,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (26); Super Sete : R$ 1,5 milhão; próximo sorteio na sexta-feira (26);

: R$ 1,5 milhão; próximo sorteio na sexta-feira (26); + Milionária: R$ 165 milhões; próximo sorteio no sábado (27).

Como apostar na Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e + Milionária:

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

+Milionária: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

