Veja as loterias acumuladas desta quarta (03/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta quarta-feira (3), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. +Milionária, Super Sete, Dupla Sena e Quina acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 154 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

+Milionária : R$ 33 milhões; próximo sorteio no sábado (6);

: R$ 33 milhões; próximo sorteio no sábado (6); Super Sete : R$ 650 mil; próximo sorteio na sexta-feira (5);

: R$ 650 mil; próximo sorteio na sexta-feira (5); Dupla Sena : R$ 7 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (5);

: R$ 7 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (5); Quina: R$ 1,4 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (4).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

+Milionária 282:

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 461.093,80

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

20 apostas ganhadoras, R$ 10.246,53

4 acertos + 2 trevos

194 apostas ganhadoras, R$ 1.131,79

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

2196 apostas ganhadoras, R$ 99,98

3 acertos + 2 trevos

3445 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

24366 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

23595 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

171324 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Super Sete 741

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 22.043,59

5 acertos

22 apostas ganhadoras, R$ 1.431,40

4 acertos

451 apostas ganhadoras, R$ 69,82

3 acertos

3.544 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla Sena 2855

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

27 apostas ganhadoras R$ 4.136,17

4 acertos

1.138 apostas ganhadoras R$ 112,15

3 acertos

20.874 apostas ganhadoras R$ 3,05

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

19 apostas ganhadoras R$ 5.289,95

4 acertos

1.047 apostas ganhadoras R$ 121,90

3 acertos

19.649 apostas ganhadoras R$ 3,24

Mega-Sena 2909

6 acertos

Não houve ganhadores

Quina 6817

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 10.531,08

3 acertos

1.968 apostas ganhadoras, R$ 137,60

2 acertos

58.056 apostas ganhadoras, R$ 4,66

Como apostar na +Milionária, Super Sete, Dupla Sena e Quina:

+Milionária: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.