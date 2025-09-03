Veja as loterias acumuladas desta quarta (03/09) e os prêmios dos próximos sorteios
+Milionária, Super Sete, Dupla Sena e Quina acumularam
Na noite desta quarta-feira (3), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. +Milionária, Super Sete, Dupla Sena e Quina acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 154 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
- +Milionária: R$ 33 milhões; próximo sorteio no sábado (6);
- Super Sete: R$ 650 mil; próximo sorteio na sexta-feira (5);
- Dupla Sena: R$ 7 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (5);
- Quina: R$ 1,4 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (4).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
+Milionária 282:
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 461.093,80
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
20 apostas ganhadoras, R$ 10.246,53
4 acertos + 2 trevos
194 apostas ganhadoras, R$ 1.131,79
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2196 apostas ganhadoras, R$ 99,98
3 acertos + 2 trevos
3445 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
24366 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
23595 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
171324 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Super Sete 741
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 22.043,59
5 acertos
22 apostas ganhadoras, R$ 1.431,40
4 acertos
451 apostas ganhadoras, R$ 69,82
3 acertos
3.544 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Dupla Sena 2855
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
27 apostas ganhadoras R$ 4.136,17
4 acertos
1.138 apostas ganhadoras R$ 112,15
3 acertos
20.874 apostas ganhadoras R$ 3,05
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
19 apostas ganhadoras R$ 5.289,95
4 acertos
1.047 apostas ganhadoras R$ 121,90
3 acertos
19.649 apostas ganhadoras R$ 3,24
Mega-Sena 2909
6 acertos
Não houve ganhadores
Quina 6817
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 10.531,08
3 acertos
1.968 apostas ganhadoras, R$ 137,60
2 acertos
58.056 apostas ganhadoras, R$ 4,66
Como apostar na +Milionária, Super Sete, Dupla Sena e Quina:
+Milionária: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.
Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.
Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.