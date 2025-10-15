Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 759 - Sorteio de quarta-feira, 15/10; Prêmio de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 759 em 15/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto do cartão de aposta
Legenda: Sorteio inicia às 20 horas desta segunda-feira
Foto: Divulgação
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O sorteio da Super Sete 759 acontece nesta quarta-feira, 15/10 e o prêmio está acumulado em R$ 2,5 milhões. Se você quer ser o próximo grande vencedor, não perca tempo e aposte até as 19h e garanta a sua chance de ganhar!

Apostar é fácil: você pode registrar sua aposta em qualquer lotérica ou online pelo site, ou aplicativo de loterias da Caixa.

Assista ao vivo o resultado da Super Sete 759

O sorteio será realizado hoje, quarta-feira, às 20h, e você pode acompanhar tudo ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal e também por aqui, no site do Diário do Nordeste.

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como participar do sorteio da Super Sete 759?

Para participar do sorteio e tentar levar o prêmio de R$ 2,5 milhões, basta fazer sua aposta até às 19h de hoje, quarta-feira.

  • Aposta mínima: R$ 3,00
  • Números disponíveis para escolha: 7 números de 21 opções

Você pode fazer sua aposta de forma rápida e fácil:

  • Em uma lotérica: Vá até a casa lotérica mais próxima e registre sua aposta;
  • Online: Acesse o site oficial da Caixa ou use o aplicativo de loterias da Caixa.

Quais são as probabilidades de ganhar no Super Sete?

As probabilidades de ganhar no Super Sete variam de acordo com o tipo de aposta. Se você fizer a aposta mínima de 7 números, as chances de acertar são:

Probabilidade de acerto 1: em
Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3
710.000.000158.7305.87939243,5
85.000.00086.2073.49425731,9
92.500.00047.1702.10817324,0
101.250.00026.0421.29411918,6
11625.00014.5358118414,8
12312.5008.2245206112,1
13156.2504.7353434510,2
1478.1252.790233358,7
1552.0831.978176287,6
1634.7221.408134236,8
1723.1481.006103196,1
1815.43272380165,5
1910.28852363145,1
206.85938150124,7
214.57228040104,4

Como apostar sem sair de casa na Super Sete?

Fazer a sua aposta online é simples e rápido. Siga o passo a passo abaixo e garanta já a sua chance de ganhar:

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF válido;
  • Ter um e-mail ativo;
  • Ter um cartão de crédito com bandeiras Visa, MasterCard ou Elo.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br);
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Valide seu cadastro com o link enviado pela Caixa para seu e-mail;
  • Complete o processo e pronto, sua aposta estará registrada.

Aposte até as 19h de hoje! Não perca tempo e garanta a sua chance no Super Sete!

A cada sorteio, o prêmio vai aumentando e a chance de mudar de vida também! Não perca a chance de ser o próximo grande vencedor!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Professor escreve em uma lousa durante uma aula.
Papo Carreira

Prova Nacional Docente: saiba como consultar o local de prova da PND 2025

Exame será aplicado no dia 26 de outubro

Redação
Há 4 minutos
Fachada da Universidade Federal do Ceará. É um prédio antigo que mescla as cores branco e salmão e localizado num espaço com jardim.
Papo Carreira

Universidades e institutos federais do CE terão 356 novas vagas para professor e técnico

A maior parte das vagas é destinada à Universidade Federal do Ceará (UFC)

Redação
Há 8 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2873 de hoje, quarta-feira, 15/10; prêmio é de R$ 550 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2873 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 550 mil.

A. Seraphim
Há 12 minutos
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6009, desta quarta-feira (15/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
Há 12 minutos
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6853, desta quarta-feira (15/10); prêmio é de R$ 3,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 13 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2836 – Sorteio de quarta-feira, 15/10; Prêmio de R$ 1,8 milhão

Apostas para a Lotomania 2836 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 13 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3513, desta quarta-feira (15/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 13 minutos
Foto da fachada do IFCE, campus Fortaleza-CE.
Papo Carreira

IFCE abre 400 vagas para cursos técnicos em Fortaleza

Inscrições seguem até o dia 6 de novembro

Redação
Há 49 minutos
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (15/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (15/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 759 - Sorteio de quarta-feira, 15/10; Prêmio de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 759 em 15/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 294 de hoje 15/10; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Estudantes da rede pública cearense posam para foto em parque estadual. O estudante do meio da foto segura um capacete branco de motociclista.
Automóvel

Universitários e alunos de cursos técnicos públicos do CE podem solicitar a CNH Popular

A novidade é válida apenas para as categorias A e B e para jovens inscritos no CadÚnico

Redação
15 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Deficitário por má gestão, Correios anuncia empréstimo e demissões

Estatal negocia empréstimo de R$ 20 bilhões com aval do Tesouro Nacional, ou seja, com dinheiro do contribuinte

Egídio Serpa
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra um letreiro colorido com a palavra
Ingrid Coelho

Renda na cidade mais rica do Ceará é quase cinco vezes maior que na mais pobre

Dados constam no Censo Demográfico

Ingrid Coelho
15 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Nordeste pode liderar transição para economia de baixo carbono

O BNB e o Instituto Clima e Sociedade reunirãono próximo dia 23, em Fortaleza especialistas no seminário “Como escalar e acelerar os investimentos sustentáveis no Nordeste”

Egídio Serpa
15 de Outubro de 2025
Imagem da fachada do prédio histórico da Secretaria da Fazenda Do Ceará, pintada de rosa e amarelo.
Ingrid Coelho

Refis estadual com desconto de até 100% em multas e juros começa hoje (15)

Para aderir ao Refis, os débitos precisam ter sido gerados até 31 de dezembro de 2024

Ingrid Coelho
15 de Outubro de 2025
Victor Ximenes

Ranking das 10 maiores varejistas do Nordeste tem empresas de 6 estados

Ceará é destaque com 3 companhias; primeira posição da lista é do Maranhão

Victor Ximenes
15 de Outubro de 2025
Gôndola de supermercado onde ficam os azeites de olivas para compra.
Negócios

Azeite de oliva fica até 15% mais barato em Fortaleza; vejas novos preços

Um conjunto de fatores contribuiu com a redução

Paloma Vargas
15 de Outubro de 2025
Pessoa marcando dezenas em uma cartela de jogo de loteria +Milionária, com foco na ação de escolher números e na cartela de apostas, ilustra loterias do dia com sorteio pela caixa.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 10 milhões nesta quarta (15)

Veja os prêmios sorteados pela Caixa hoje e saiba como apostar

Carol Melo
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma mulher no ambiente de trabalho. Ela está com as mãos no rosto em sinal de estresse
Delania Santos

Quando o reconhecimento se torna um fardo?

Delania Santos
15 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Francesa Green Yellow fornecerá energia à Bombas King no Pecém

Empresa cearense já fechou parceria com a empresa europeia, que abastecerá sua nova fábrica com energias renováveis

Egídio Serpa
15 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Buiatras brasileiros e estrangeiros reúnem-se hoje em Fortaleza

O 15º Congresso Brasileiro de Buiatria reunirá os profissionais do ramo da medicina veterinária que trata dos ruminantes domésticos

Egídio Serpa
15 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2307 de hoje, 14/10; prêmio é de R$ 34,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2307 de hoje, 14/10; prêmio é de R$ 34,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
14 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1128 de hoje, 14/10; prêmio é de R$ 2,1 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1128 de hoje, 14/10; prêmio é de R$ 2,1 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
14 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2927 desta terça-feira (14/10); prêmio é de R$ 33,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2927 desta terça-feira (14/10); prêmio é de R$ 33,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
14 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3512, desta terça-feira (14/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3512, desta terça-feira (14/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
14 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6852, desta terça-feira (14/10); prêmio é de R$ 2,3 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6852, desta terça-feira (14/10); prêmio é de R$ 2,3 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
14 de Outubro de 2025
Foto do carro Renault Logan.
Automóvel

Veja lista de carros que não serão mais aceitos na Uber em 2026

Empresa de transporte por aplicativo atualizou modelos permitidos nas categorias Comfort e Black

Redação
14 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (14/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
14 de Outubro de 2025