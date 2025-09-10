Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 744 - Sorteio de quarta-feira, 10/09; Prêmio de R$ 850 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 744 em 10/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto do cartão de aposta
Legenda: Sorteio inicia às 20 horas desta segunda-feira
Foto: Divulgação
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O sorteio da Super Sete 744 acontece nesta quarta-feira, 10/09 e o prêmio está acumulado em R$ 850 mil. Se você quer ser o próximo grande vencedor, não perca tempo e aposte até as 19h e garanta a sua chance de ganhar!

Apostar é fácil: você pode registrar sua aposta em qualquer lotérica ou online pelo site, ou aplicativo de loterias da Caixa.

Assista ao vivo o resultado da Super Sete 744

O sorteio será realizado hoje, quarta-feira, às 20h, e você pode acompanhar tudo ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal e também por aqui, no site do Diário do Nordeste.

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como participar do sorteio da Super Sete 744?

Para participar do sorteio e tentar levar o prêmio de R$ 850 mil, basta fazer sua aposta até às 19h de hoje, quarta-feira.

  • Aposta mínima: R$ 3,00
  • Números disponíveis para escolha: 7 números de 21 opções

Você pode fazer sua aposta de forma rápida e fácil:

  • Em uma lotérica: Vá até a casa lotérica mais próxima e registre sua aposta;
  • Online: Acesse o site oficial da Caixa ou use o aplicativo de loterias da Caixa.

Quais são as probabilidades de ganhar no Super Sete?

As probabilidades de ganhar no Super Sete variam de acordo com o tipo de aposta. Se você fizer a aposta mínima de 7 números, as chances de acertar são:

Probabilidade de acerto 1: em
Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3
710.000.000158.7305.87939243,5
85.000.00086.2073.49425731,9
92.500.00047.1702.10817324,0
101.250.00026.0421.29411918,6
11625.00014.5358118414,8
12312.5008.2245206112,1
13156.2504.7353434510,2
1478.1252.790233358,7
1552.0831.978176287,6
1634.7221.408134236,8
1723.1481.006103196,1
1815.43272380165,5
1910.28852363145,1
206.85938150124,7
214.57228040104,4

Como apostar sem sair de casa na Super Sete?

Fazer a sua aposta online é simples e rápido. Siga o passo a passo abaixo e garanta já a sua chance de ganhar:

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF válido;
  • Ter um e-mail ativo;
  • Ter um cartão de crédito com bandeiras Visa, MasterCard ou Elo.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br);
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Valide seu cadastro com o link enviado pela Caixa para seu e-mail;
  • Complete o processo e pronto, sua aposta estará registrada.

Aposte até as 19h de hoje! Não perca tempo e garanta a sua chance no Super Sete!

A cada sorteio, o prêmio vai aumentando e a chance de mudar de vida também! Não perca a chance de ser o próximo grande vencedor!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6823, desta quarta-feira (10/09); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 27 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2821 – Sorteio de quarta-feira, 10/09; Prêmio de R$ 1,9 milhão

Apostas para a Lotomania 2821 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 27 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3483, desta quarta-feira (10/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 27 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2858 de hoje, quarta-feira, 10/09; prêmio é de R$ 8,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2858 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 8,0 milhões.

A. Seraphim
Há 28 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 744 - Sorteio de quarta-feira, 10/09; Prêmio de R$ 850 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 744 em 10/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 28 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 284 de hoje 10/09; prêmio é de R$ 156,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 28 minutos
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5999, desta quarta (10/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
Há 32 minutos
Lei cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) para reduzir a fila de espera por benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Negócios

Lula sanciona lei que prevê pagamento de bônus a servidores do INSS para reduzir fila por benefícios

Além dos servidores, peritos médicos federais também são citados no texto sancionado nesta quarta (10)

Redação
10 de Setembro de 2025
Versa HD, aparelho de tratamento contra câncer
Victor Ximenes

Equipamento sueco de R$ 10 milhões fortalece tratamento contra câncer em Fortaleza

Aparelho de alta precisão, desenvolvido por empresa sueca, realiza radioterapia de forma mais eficaz

Victor Ximenes
10 de Setembro de 2025
Foto que contém sede do terminal de cargas frias da Fratch Log no Pecém
Negócios

Grupo suíço inaugura terminal de cargas frias no Pecém e negocia operação com 25 empresas

Exportadoras afetadas pelo tarifaço buscam viabilizar operação de mercadorias no local

Letícia do Vale e Luciano Rodrigues
10 de Setembro de 2025
avião da azul no aeroporto de fortaleza
Igor Pires

Azul antecipa retomada de voos em Jericoacoara e amplia operação até fevereiro de 2026

Igor Pires
10 de Setembro de 2025
Foto que contém fachada do São Luiz Supermercado
Victor Ximenes

São Luiz marca nova data de inauguração para supermercado na Aldeota

Victor Ximenes
10 de Setembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria, ilustrando loterias do dia com sorteio na caixa em 10 de setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta quarta-feira (10/9)

Sorteios têm prêmios variados, que podem chegar a R$ 156 milhões

Carol Melo
10 de Setembro de 2025
Imagem mostra cocos enfileirados em uma espécie de prateleira, no que parece ser a área externa de uma fábrica
Ingrid Coelho

Preço do litro do coco cai mais de R$ 1 com tarifaço e questões climáticas

Litro do produto, antes repassado pelos produtores por R$ 1,80, agora chega a ser encontrado por R$ 0,60

Ingrid Coelho
10 de Setembro de 2025
Chevrolet Spark
Victor Ximenes

Polo cearense produzirá 800 unidades do Spark já neste ano e 12 mil em 2026

Victor Ximenes
10 de Setembro de 2025
imagem de pessoas aplaudindo um colaborador que recebeu promoção
Delania Santos

Lições de carreira: se fizer sentido, diga sim às novas responsabilidades

Delania Santos
10 de Setembro de 2025
Homem entrando dentro de uma lotérica
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3482 e levam mais de R$ 720 mil cada

Dez apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
09 de Setembro de 2025
Dinheiro disposto em uma mesa
Negócios

48 milhões de brasileiros ainda têm ‘dinheiro esquecido’ em instituições financeiras, diz BC

Segundo o órgão, valor soma mais de R$ 10,7 bilhões

Redação
09 de Setembro de 2025
Senhor apostando em uma lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta terça (09/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam

Redação
09 de Setembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2292 de hoje, 09/09; prêmio é de R$ 22,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1113 de hoje, 09/09; prêmio é de R$ 700 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6822, desta terça-feira (09/09); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2912 desta terça-feira (09/09); prêmio é de R$ 47,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3482, desta terça-feira (09/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
Beto Chaves, presidente do Sindiquímica
Victor Ximenes

Setor químico se reúne em Fortaleza e projeta R$ 12 milhões em negócios

Victor Ximenes
09 de Setembro de 2025
Imagem de imóveis de alto padrão em via de Fortaleza
Ana Alves

Consórcios de imóveis: por que os lances chegam a 90% do valor e o que isso significa?

Ana Alves
09 de Setembro de 2025
imagem mostra fachada do inss em fortaleza
Negócios

Idosas cearenses são usadas como 'laranjas' por associação investigada por fraudes do INSS

Associação falsificou documentos para inserir aposentadas na diretoria, segundo ações da Defensoria Pública do Ceará

Mariana Lemos
09 de Setembro de 2025
99 moto
Victor Ximenes

99 expande para Fortaleza programa que reduz custos com combustíveis

Victor Ximenes
09 de Setembro de 2025
Imagem mostra grupo de candidatos do CNU entrando em local de prova, ilustrando prazo para candidatos na lista de espera manifestar interesse em seguir concorrendo às vagas
Papo Carreira

CNU 2024: candidatos em lista de espera têm até o dia 18 para se manifestar e seguir concorrendo

Participantes que não se manifestarem no período serão retirados da lista de espera e deixam de concorrer a futuras convocações

Carol Melo
09 de Setembro de 2025
Prédio do TCE-MG
Papo Carreira

TCE MG divulga edital de concurso público com 30 vagas e salário de R$ 12 mil; veja cargos

O período de inscrição vai de 10 a 21 de novembro de 2025

Renato Bezerra
09 de Setembro de 2025