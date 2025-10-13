Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja agora o resultado da Lotomania 2835 – Sorteio de segunda-feira, 13/10; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2835 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotomania
Legenda: Os sorteios da Lotomania acontecem às terças e às sexta-feiras
Foto: Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Hoje, 13/10, o sorteio da Lotomania 2835 está oferecendo um prêmio de R$ 1,1 milhão para o vencedor. Quer saber como participar? Fique atento aos detalhes abaixo!

Mas, antes, acompanhe o sorteio ao vivo, a partir das 20h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, redes sociais e também por aqui, no Diário do Nordeste.

Para garantir sua participação, é necessário que faça sua aposta até às 19h de hoje, segunda-feira, em qualquer casa lotérica ou através do site, ou aplicativo de Loterias da Caixa.

Os números sorteados serão divulgados aqui, nesta página, imediatamente após o sorteio.

Confira agora o resultado da Lotomania 2835

Veja ao vivo o sorteio da Lotomania 2835 e fique atento que os números sorteados serão atualizados aqui no site do Diário do Nordeste, a partir das 20h.

Como apostar na Lotomania 2835?

Para participar do concurso da Lotomania 2835, siga um dos seguintes métodos de aposta:

  • Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você
  • Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.
  • Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2872 de hoje, segunda-feira, 13/10; prêmio é de R$ 300 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2872 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 300 mil.

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6851, desta segunda-feira (13/10); prêmio é de R$ 1,6 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2835 – Sorteio de segunda-feira, 13/10; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2835 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3511, desta segunda-feira (13/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (13/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (13/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 758 - Sorteio de segunda-feira, 13/10; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 758 em 13/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 2 horas
Daniela Lima, conhecida como Nega Lora, durante palestra em evento de empreendedorismo, diante de telão com seu nome e imagem ao fundo.
Negócios

Empresária cria negócio lucrativo com R$ 300 e revela como empreender com pouco dinheiro

Daniela Lima, conhecida como Nega Lora, transforma sonho em marca de acessórios referência em Belo Horizonte

Letícia do Vale
Há 2 horas
Imagem mostra viatura da polícia civil do Rio Grande do Sul
Papo Carreira

Edital do concurso de delegado do RS é divulgado com salário de R$ 23 mil

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 12 de novembro

Renato Bezerra
13 de Outubro de 2025
Imagem mostra gabarito de prova
Papo Carreira

CPU-PE: Governo suspende inscrições de concurso para inclusão de cotas

Um novo cronograma do certame deve ser divulgado em breve

Renato Bezerra
13 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Reduzir impostos é bem governar e contribui para a boa política fiscal

Ministro Fernando Haddad insiste em aumentar impostos, em vez de reduzir os gastos do governo e o tamanho do estado

Egídio Serpa
13 de Outubro de 2025
Pessoa organizando uma pilha de documentos com clipes coloridos, em ambiente de escritório desfocado ao fundo, representando atividades administrativas e gestão de papelada.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (13)

Há oportunidades para várias localidades e os salários chegam a quase R$ 8 mil

Redação
13 de Outubro de 2025
Canteiro de obras do HB Square, em Fortaleza
Victor Ximenes

Primeiro prédio 'torcido' do Brasil será o edifício comercial mais alto de Fortaleza

Empreendimento será concluído em 2027 e deve ser novo ícone da 'Faria Lima cearense'

Victor Ximenes
13 de Outubro de 2025
Imagem de automóvel adesivado para autoescola na entrada do Detran
Negócios

Fim da exigência de autoescolas pode afetar mais de 5 mil empregos no Ceará

Ao todo, são mais de 365 empresas com atividades ameaçadas, segundo o Sindicato das Autoescolas do estado

Paloma Vargas
13 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Importações em alta ameaçam indústria têxtil e de confecções

De julho de 2024 a julho de 2025, as importações de produtos de vestuário cresceram 17,7%, ou seja, 3,6 vezes mais rapidamente do que a produção doméstica.

Egídio Serpa
13 de Outubro de 2025
Imagem mostra pessoas correndo em calçadão localizado na Avenida Beira Mar durante o dia.
Ingrid Coelho

Fortaleza aposta no turismo 'wellness' para atrair mais visitantes em 2026; entenda

Número de visitantes internacionais cresceu 30% nos primeiros oito meses de 2025

Ingrid Coelho
12 de Outubro de 2025
Foto que contém um prédio residencial com placas de 'vende-se' afixadas em um poste.
Negócios

Imóveis acima de R$ 2 milhões poderão ser financiados pelo Governo; veja o que muda

Alterações na linha de crédito querem atrair o público da classe média e injetar cifras bilionárias no mercado.

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto que contém uma barra de ouro em destaque.
Negócios

Políticas de Trump fazem ouro chegar ao maior valor em 100 anos; entenda

Guerra tarifária mundial imposta pelo presidente dos EUA fazem com que investidores busquem segurança

Redação
12 de Outubro de 2025
Pessoa preenchendo com caneta o volante do concurso da Mega-Sena, da Caixa
Negócios

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 33 mi no próximo sorteio; veja números do concurso 2926

Ao todo, 35 apostas acertaram cinco números, vencendo a quina do sorteio.

Redação
12 de Outubro de 2025
Victor Ximenes

Crédito a pequenas empresas do NE gerou impacto de 0,61% no PIB, aponta FGV

Pesquisa revela efeitos econômicos da concessão de crédito estruturado e apoio consultivo a pequenas e médias empresas da região

Victor Ximenes
12 de Outubro de 2025
Resultado da Loteca 1215 de hoje 11/10; prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Resultado da Loteca 1215 de hoje 11/10; prêmio é de R$ 3,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Outubro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6008, deste sábado (11/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
11 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2306 de hoje, 11/10; prêmio é de R$ 33,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2306 de hoje, 11/10; prêmio é de R$ 33,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
11 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1127 de hoje, 11/10; prêmio é de R$ 1,7 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1127 de hoje, 11/10; prêmio é de R$ 1,7 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
11 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6850, deste sábado (11/10); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6850, deste sábado (11/10); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
11 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2926 deste sábado (11/10); prêmio é de R$ 27,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2926 deste sábado (11/10); prêmio é de R$ 27,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3510, deste sábado (11/10); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3510, deste sábado (11/10); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
11 de Outubro de 2025
Resultado da +Milionária 293 de hoje 11/10; prêmio é de R$ 173,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 293 de hoje 11/10; prêmio é de R$ 173,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Outubro de 2025
Victor Ximenes

ZPE Ceará é eleita melhor zona de livre comércio do mundo em 2025

Premiação coloca ZPE cearense no topo entre as zonas de processamento globais

Victor Ximenes
11 de Outubro de 2025
Cartelas de loteria.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 173 milhões neste sábado (11/10); confira

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 173 milhões o mais alto deles

Redação
11 de Outubro de 2025