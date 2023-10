Vazamento que matou Binho Bezerra e esposa foi provocado por desgaste e falta de manutenção

A Polícia Civil de São Paulo concluiu que desgaste e falta de manutenção em 'cano' de uma máquina provocaram o vazamento de gás responsável pelas mortes do empresário Binho Bezerra, de 66 anos, e da esposa dele, Luciana Bezerra, de 62. Mês passado, o casal de bilionários faleceu ao ser intoxicado com monóxido de carbono enquanto dormia, na própria mansão em Guarujá, litoral paulista.

Os corpos foram encontrados pelo filho deles, Rodrigo Passos Bezerra de Menezes, de 27, em cima de uma cama em um dos quartos da mansão, localizada em um condomínio de luxo da cidade. O vazamento da substância tóxica — usada no aquecimento do imóvel — foi registrado em 9 de setembro, em uma 'casa de máquinas', vizinha ao cômodo onde os dois dormiam. Na ocasião, a cachorra de estimação da família também morreu devido ao incidente. As informações são do portal G1.

O titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, delegado Fabiano Barbeiro, detalhou que, após a Polícia Civil descartar a hipótese de crime, a perícia analisou a planta do local, visando descobrir alguma falha no projeto da residência, mas a tese também foi descartada.

"Se o projeto apontasse essa área técnica em outro andar e acontecesse o vazamento de gás, outra pessoa seria afetada do mesmo jeito", explicou o oficial ao portal G1.

Além do projeto da residência, os investigadores também verificaram possíveis falhas no próprio equipamento onde foi originado o vazamento, mas também não encontrou.

Se alguém errou, ele seria o dono da casa, que teria deixado de dar a devida atenção para aquela parte. Não há nenhuma empresa responsável por isso, que por acaso poderia não ter feito o serviço corretamente", detalhou o delegado.

QUEM FOI BINHO BEZERRA?

Pernambucano radicado no Ceará, Binho era uma forte presença no cenário empresarial de Fortaleza. Ele atuou como presidente do Banco Industrial e Comercial (BicBanco), sendo considerado, por muitos anos, como o “banqueiro mais jovem do Brasil”. O empresário ainda marcou presença no mercado imobiliário ao fundar a primeira administradora de consórcio de imóveis do País.

No ano passado, Binho apareceu na lista de bilionários da revista Forbes, ocupando a 205ª posição do ranking, com patrimônio familiar de R$ 1,55 bilhão.

Fora do mundo dos negócios, Bezerra foi um grande torcedor e apoiador do Ceará, além de colaborar com instituições beneficentes, como a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza.

Binho era filho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Humberto Bezerra, e sobrinho do ex-governador cearense Adauto Bezerra.