Varejo foca nas crianças para aumentar as vendas; conheça as 10 tendências para o mercado

“Como fica a vida dos senhores se seus filhos preferirem um tênis para um avatar do que para ele?”. O questionamento do especialista em comportamento e consumo, Guga Schifino, a uma plateia de lojistas ilustra o que está no radar do mercado global: as novas gerações e suas formas de consumir para além do produto palpável.

Ele e outros palestrantes estiveram esta semana no Shopping Via Sul, em Fortaleza, para compartilhar as tendências da maior feira de varejo do mundo, realizada em janeiro deste ano, em Nova Iorque, a NRF 2022: Retail's Big Show.

O evento debateu sobre as demandas dos consumidores desde o início da pandemia de Covid-19, o uso de dados e demais tecnologias como aliadas para humanização e personalização do atendimento.

Mas, sobretudo, falou-se do papel das geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) e Alpha (a partir de 2010) no processo de decisão de compras das famílias.

A primeira palestrante e sócia da rede Ancar Ivanhoe, Mariana Carvalho, destacou que a tecnologia “é o meio e não o fim”.

“O varejo é formando por pessoas. Nunca se falou tanto de ser humano num momento em que a tecnologia avança muito”, avaliou.

“Outro ponto é realmente o crescimento da economia circular. Hoje, é uma tendência que vem muita das novas gerações, a Z e a Alpha. Daqui há pouco, eles vão ocupar uma parcela significativa como consumidores”, observou.

Nesse contexto, as lojas devem rever seus conceitos para a incorporação de aluguéis, reuso e venda de artigos utilizados. Mariana acrescentou que “essas crianças estão crescendo com esse ‘mindset’" e vão exigir, cada vez mais, novas relações de consumos e posicionamentos das empresas.

Por isso, os varejistas devem tornar o tão falado “propósito em obsessão e abraçar as diversidades” para atrair não apenas clientes, mas funcionários alinhados e preparados. “A estimativa é que, em oito anos, essas gerações sejam 53% do nosso público”, frisou.

O Tiago Mello, CEO da DWZ, comentou que, apesar de serem antenados com tecnologia, a maioria desses novos compradores opta por consumo híbrido. “A loja física continua crescendo, mas o fluxo cai. Aumentou-se a qualidade do material disponível online e teve a valorização do tempo do cliente", disse no evento realizado na terça-feira (15).

"Esse consumidor faz a pesquisa na internet, mas se dirige à loja para comprar”, apontou, acrescentando que os pontos de vendas agora não são meros espaços de armazenamento, mas de convivência e espaço para comunidade.

Guga, o orador citado no início desta reportagem, metaforizou que essa nova geração de consumidores é “muito mais preocupada com o fim do mundo do que com o fim do mês”.

Ele exemplificou que mesmo crianças ou mesmo jovens que ainda não dirigem auxiliam os pais a comprar um carro. “Eles têm o contato com o oráculo: o Google. E isso permite que sejam os porta-vozes de outras gerações”, avaliou.

Essa mudança de protagonistas exige que as empresas se prepararem para a Web 3.0 — próxima fase da evolução da internet — e para o Metaverso (mundo virtual), conforme exemplo usado no começo deste texto, falando sobre a "Avatar Economy" (produtos pensados para personalidades virtuais).

Outro ponto, listou, é o crescimento do q-commerce (comércio eletrônico rápido), com entregas de 15 minutos, além do crescimento do varejo em bairros.

“O seu bairro tem de ter o que você precisa para saúde, trabalhar, se alimentar. Até 2010, foi a era do marketplace, mas entre 2020 e 2030 será a era da logística”, avaliou.

Conheça as 10 tendências para o varejo citadas no evento:

Quando mais digital, mais humano precisa ser; Ser "obcecado pelo propósito"; Ampliar o poder da voz e das escolhas; Adotar a governança ambiental, social e corporativa como bilhete de entrada na era digital; Valorizar a experiência e conveniência; Praticar economia circular; Considerar sempre os dados na estratégia; Estar no passo das gerações Z, Alpha e futuras; Entender a cidade em 15 minutos e o 'q-commerce'; Preparar-se para Web 3.0 e Metaverso.

