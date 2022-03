Valor do frete de carga frigorífica tem alta de até 14% com reajuste da ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou os valores dos pisos mínimos do frete de transporte rodoviário de cargas, onde a alíquota aplicada gerou uma variação de 11% a 14%. O reajuste foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Também considerados no custo final do frete, parâmetros como tipo de carga, número de eixos do veículo, distância do deslocamento e as particularidades da operação.

Variação do preço médio do Diesel

A atualização da ANTT acontece após a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgar a variação do preço médio do diesel S10 na última semana, quando atingiu o valor de R$ 6,751 por litro.

Cobrança do ICMS

A nova regra para a cobrança do ICMS sobre o diesel pode passar a valer somente em abril. Até lá, os governadores seguirão cobrando a mesma taxa de imposto, devendo se refletir no preço na bomba dos postos.

A lei aprovada pelo Congresso determina que os governos estaduais cobrem o imposto com base na média dos preços de referência dos últimos 60 meses.

Com o reajuste, o frete de um veículo de dois eixos que transporta carga frigorífica passará a valer R$ 3,51 por quilômetro rodado. Já uma carga perigosa a granel líquido, no mesmo veículo, vale R$ 3,56 por quilômetro, além de uma taxa de R$ 364,71 para carga e descarga.

