Vale-Gás começa a ser distribuído em Fortaleza; veja calendário

Começou nesta terça-feira (22) a distribuição do vale-gás a mais de 26 mil famílias de Fortaleza em situação de vulnerabilidade social. O benefício do Governo do Estado agora será entregue três vezes por ano a cada família.

Os vales estão sendo entregues pela Prefeitura nas 27 unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). A distribuição acontece conforme o mês de aniversário dos beneficiários. Até quinta-feira (24), receberão a recarga gratuita do botijão de gás os nascidos entre janeiro e abril.

Entre os dias 28 e 31 de março, será a vez dos nascidos entre maio e agosto, e a partir do dia 4 até 7 de abril, os nascidos entre setembro e dezembro receberão o benefício. Quem está na lista dos beneficiários, mas perdeu a data agendada, poderá receber o tíquete para recarga do gás até o dia 7 de abril.

Veja calendário:

Até quinta-feira (24): nascidos de janeiro a abril

De 28 a 31 de março: nascidos de maio a agosto

De 4 a 7 de abril: nascidos de setembro a dezembro

Até 7 de abril: pessoas que perderam a data indicada

Quem tem direito?

Podem receber o vale as beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará; as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, com renda inferior ou igual a R$ 150; e famílias que possuem jovens em situação de vulnerabilidade social inscritos no Programa Virando o Jogo.

A consulta para saber quem tem direito e a data de retirada do benefício pode ser feita ligando para 156 ou por meio do site, informando o CPF ou NIS.

Como receber o vale-gás

Para a retirada do vale-gás em um dos Cras é preciso apresentar RG, CPF, NIS e comprovante de endereço. Com o tíquete em mãos, a recarga pode ser recebida indo direto à revenda mais próxima da Nacional Gás; entrando em contato com a distribuidora da Nacional Gás da região; ou pelo canal de atendimento da empresa no telefone 0800-702-1200.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE